Britney Spears : la justice maintient son père en co-tuteur... pour le moment

Depuis 2008, Britney Spears vit sous la tutelle de son père suite à sa descente aux enfers. Si Jodi Montgomery, l'autre cotutrice, gère les affaires médicales et personnelles de la star de la musique, Jamie Spears est tuteur de ses biens et gère donc ses finances. Une chose à laquelle Britney Spears souhaite mettre fin depuis un moment déjà.

Le père de Britney Spears reste cotuteur

Mais ce n'est pas tout de suite que la star sera débarrassée de son père. Ce mercredi 30 juin, la cour de Los Angeles a refusé une demande de l'avocate de Britney Spears et décidé de maintenir son père en tant que cotuteur. Une décision qui fait déjà parler mais qui n'est en fait pas liée au récent témoignage de la star. Cette décision de justice fait suite à une demande déposée il y a plusieurs mois, l'avocat de Britney Spears n'ayant pas encore déposé de nouvelle demande pour mettre fin à sa tutelle pour le moment. Ce n'est pas la première fois que la justice refuse une telle demande de la part des avocats de Britney Spears puisqu'une décision de justice similaire avait été rendue fin 2020.

Le 23 juin 2021, Britney Spears était entendue lors d'une audience en Californie. Elle y dénonçait l'attitude de son père et le maintien de sa tutelle. "On m'a dit qu'en ce moment, dans le cadre de la mise sous tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé, j'ai un stérilet en moi pour ne pas tomber enceinte. Je voulais retirer le stérilet pour pouvoir essayer d'avoir un autre bébé. Mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu'ils ne veulent pas que j'aie d'autres enfants" a-t-elle expliqué.

Jamie Spears répond aux accusations de sa fille

Après le témoignage de Britney, son père a répondu via des documents remplis par son avocat... et laissé entendre que Jodi Montgomery, la cotutrice de la star, ne prendrait pas assez bien soin d'elle. "M. Spears est inquiet au sujet de la gestion et des soins donnés à sa fille. (...) Mlle Spears a dit à la cour le 23 juin qu'elle est opposée à rester sous tutelle et a révélé des litiges avec Mme Montgomery concernant ses traitements médicaux et d'autres problèmes personnels" peut-on lire dans les documents, explique Variety. Jamie Spears serait aussi "grandement attristé d'entendre les difficultés et les souffrances de sa fille et croit qu'il doit y avoir une enquête au sujet de ces déclarations".