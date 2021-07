Britney Spears : photo topless, danse sexy en bikini... elle retrouve sa liberté sur Instagram

Britney Spears se bat contre sa tutelle

Placée sous la tutelle de son père depuis des années, Britney Spears se bat aujourd'hui pour retrouver sa liberté. La chanteuse le rappelait récemment, elle a totalement perdu le contrôle de sa vie et se retrouve aujourd'hui coincée dans une situation abusive, "Je ne peux pas me marier ou avoir un bébé, j'ai un stérilet en moi pour ne pas tomber enceinte. Je voulais retirer le stérilet pour pouvoir essayer d'avoir un autre bébé. Mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu'ils ne veulent pas que j'aie d'autres enfants".

Face aux conséquences de cette tutelle - qui la priverait également de son propre argent alors qu'elle aurait dans le même temps été contrainte de réaliser des tournées, Britney Spears déclarait, le coeur lourd, "Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je pleure tous les jours. Je veux juste reprendre ma vie. Je ne suis pas là pour être l'esclave de qui que ce soit". Des confidences qui ont bouleversé le monde entier et qui ne sont pas restées sans conséquences.

Liberté retrouvée sur Instagram

Quelques semaines après son audition médiatique, la star a gagné une première bataille en obtenant la possibilité de choisir son propre avocat pour la défendre dans cette affaire. Mieux, alors que le public et les stars ne cessent de la soutenir, la chanteuse a retrouvé le sourire. Son moral est même tellement haut aujourd'hui, qu'elle semble bien décidée à reprendre sa liberté de force.

Ainsi, plutôt que d'attendre le jugement sur l'avenir de sa tutelle, Britney Spears a déjà commencé à se rebeller et à aller à l'encontre de l'envie de son père. Tandis que ce dernier n'a cessé de contrôler son image et limiter ses actions, elle vient de reprendre le contrôle total de sa communication sur ses réseaux sociaux. Nouvelle preuve ? Ces dernières 24 heures, l'interprète de Baby One More Time et Toxic a posté une vidéo d'elle en train de danser en bikini, des tatouages au henné sur le corps, ainsi qu'une photo terriblement sexy où elle se met en scène topless.