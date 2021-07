Britney Spears dénonce de nouveau sa "tutelle abusive" : "Je veux une enquête contre mon père"

Britney Spears s'exprime encore contre son père et sa "tutelle abusive" : "Je pensais qu'ils essayaient de me tuer"

Depuis 2008 et sa descente aux enfers médiatisée, Britney Spears avait été placée sous tutelle. Mais ses nombreux fans à travers le monde ont lancé plusieurs campagnes sur les réseaux et sont même descendus dans la rue pour manifester avec le hashtag #FreeBritney, #LibérezBritney en français. En juin 2021, Britney Spears avait demandé qu'on enlève sa tutelle, se disant "traumatisée" et "déprimée" dans le tribunal. Alors que son père et tuteur Jamie Spears et sa cotutrice sont en guerre, la chanteuse s'est de nouveau exprimée contre son père.

Ce mercredi 14 juillet 2021, Britney Spears a encore témoigné contre Jamie Spears, par téléphone avec un tribunal de Los Angeles en Californie, aux Etats-Unis. Comme plusieurs médias US l'ont écrit, dont NBC News, la star a dénoncé une "tutelle abusive" et la "cruauté" de son père. En pleurs, l'interprète de Toxic a révélé avoir "extrêmement peur" de lui.

"Je suis ici pour me débarrasser de mon père et l'accuser d'abus de tutelle" a-t-elle déclaré en larmes, "Cette mise sous tutelle a permis à mon père de ruiner ma vie". "Je veux une enquête contre mon père" a-t-elle même ajouté, voire une "ordonnance de protection".

Britney Spears avait révélé porter un stérilet contre son gré, pour l'empêcher d'avoir d'autres enfants alors qu'elle veut tomber enceinte de son petit ami Sam Asghari. Son père contrôlait donc toute sa vie, même son régime alimentaire et la forcerait à travailler 70 heures par semaine. "Si ce n'est pas de la maltraitance, je ne sais pas ce que c'est" a-t-elle déclaré. "Leur but était de me faire sentir folle et je ne le suis pas" a-t-elle indiqué, "Je pensais qu'ils essayaient de me tuer".

Une première victoire : Britney Spears a pu choisir son avocat pour la première fois

Et alors que Jamie Spears est toujours le cotuteur de Britney Spears pour l'instant, celle qui chantait Oops!... I Did It Again a gagné une première étape. Après sa nouvelle déclaration du 14 juillet 2021, la juge Brenda Penny a autorisé Britney Spears a choisir son propre avocat. Et elle a désigné Mathew Rosengart, ancien procureur fédéral qui a déjà défendu Sean Penn ou encore Steven Spielberg.

Après l'audience, Mathew Rosengart s'est adressé à la presse. Comme l'ont rapporté plusieurs médias américains tels que CNN, le nouvel avocat de Britney Spears, a salué le "courage" de sa cliente. Il a souligné que le témoignage de l'artiste était "clair, lucide, puissant et convaincant". "Mon cabinet et moi-même allons examiner de fond en comble ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie" a-t-il précisé.

Mathew Rosengart a aussi demandé à Jamie Spears de se retirer volontairement de son rôle de tuteur : "Nous allons agir rapidement et agressivement pour son retrait. La question reste de savoir pourquoi il est impliqué. Il devrait se retirer volontairement parce que c'est ce qui est dans le meilleur intérêt de la personne sous tutelle".

Samuel Ingham, l'ex avocat commis d'office à Britney Spears depuis la mise sous tutelle, Bessemer Trust la société de gestion financière qui devait gérer le contrôle de la fortune de Britney Spears avec son père Jamie Spears et Larry Rudolph, le manager de Britney Spears, ont de leurs côtés démissionné.