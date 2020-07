Freebritney : mais au fait, il se passe quoi autour de Britney Spears ?

Voilà déjà plusieurs jours que les fans de Britney Spears s'inquiètent pour la santé mentale de la chanteuse via le hashtag #FreeBritney. Que ça soit sous les publications Instagram de la chanteuse ou sur Twitter, les messages de soutien se multiplient un peu partout. Mais d'où vient cette inquiétude ? Suite à son célèbre "pétage de plomb" en 2007, durant lequel elle s'était rasée la tête avant d'être internée dans un établissement psychiatrique alors qu'elle souffrirait de troubles bipolaires, l'interprète de Toxic était placée en 2008 sous la tutelle de son père, Jamie Spears, et d'un avocat, Andrew Wallet... et l'est toujours.

#FreeBritney, ou quand les fans de Britney Spears s'inquiètent pour sa santé mentale

Nombre de fans pensent alors qu'elle est prisonnière de cette tutelle et soupçonnent même son père et son entourage de l'avoir fait admettre dans un établissement psychiatrique au printemps 2019, même s'il se disait alors qu'elle s'y était rendue de son plein gré et que personne ne lui aurait forcé la main. Plusieurs fans ont mené l'enquête et analysé chaque photo et vidéo partagée par l'artiste. Ils interprètent sa façon de parler, ses moindres faits et gestes comme des appels à l'aide. "Si tu es en danger, mets du noir dans ton prochain post", "Si tu as besoin d'aide, porte une tenue jaune dans ta prochaine vidéo", peut-on par exemple lire en commentaire.