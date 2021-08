Britney Spears topless : elle réagit aux critiques sur ses photos et sur son corps

Depuis ses prises de parole pour dénoncer ses conditions de vie intenables, notamment causées par la tutelle sous laquelle elle est placée depuis des années, et face au soutien du public dans cette affaire, Britney Spears apparaît comme plus libérée sur ses réseaux sociaux. Il n'est en effet plus rare de voir la chanteuse filmer quelques unes de ses chorégraphies sexy ou poser dénudée sur Instagram aujourd'hui.

Britney Spears répond aux commentaires sur son corps

Une reprise en main de sa féminité qui semble lui faire un bien fou, mais qui ne lui attire pas que des commentaires positifs. Au contraire, Britney Spears a régulièrement le droit à des critiques sur ses photos topless et voit même certains Internautes se lancer dans des théories absurdes sur son corps.

Une attitude aussi puérile qu'inutile (personne n'a à juger le corps d'une autre personne), mais qui, heureusement, ne touche pas la star. A l'occasion d'un très long post publié sur Instagram - accompagné de nombreuses photos en bikini en guise de pied de nez, Britney Spears s'est ainsi amusée à répondre aux remarques désobligeantes ou déplacées sur son physique, "Non les gars, je n'ai pas fait d'implants mammaires en une semaine. Et je ne suis pas enceinte non plus. Si j'ai des seins sur ces photos, c'est simplement parce que je dévore beaucoup de nourriture".

Des photos topless importantes pour la star

Puis, de façon un peu plus sérieuse cette fois, la chanteuse s'est confiée sur son rapport à son corps et la raison pour laquelle elle le met autant en scène sur ses réseaux. "Je suis venue au monde en étant nue et, honnêtement, j'ai le sentiment d'avoir depuis porté tout le poids de ce monde sur mes épaules, a-t-elle dans un premier temps confessé. Et j'ai désormais envie de me voir sous un jour plus lumineux. Nue. De la même façon que je suis arrivée au monde."

Selon elle, les shootings et la publication de ces photos sont extrêmement libérateurs. Après avoir longtemps souffert de sa propre image, elle est maintenant heureuse de pouvoir se la réapproprier, "Quand je regarde ces photos, c'est incroyable de voir cet effet psychologique que cela a sur moi. En me voyant dans ma forme la plus pure, ça me prouve que la douleur, les blessures, les larmes, les lourds fardeaux... ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme, magnifique et sensible, qui a besoin de se voir dans la forme la plus pure."

Elle a ensuite tenu à rassurer les mauvaises langues, ces photos ne seront pas une habitude sur Instagram, "Non, je ne vais pas faire des photos topless pour le restant de mes jours, ça deviendrait vite lassant". Malgré tout, elle n'a pas hésité à motiver son public à suivre son exemple afin de permettre à chacun de se retrouver, "Ca vous aide vraiment quand vous avez besoin d'une dose de légèreté, d'espoir". Si c'est Britney qui le dit...