Britney Spears est fiancée à Sam Asghari et montre sa sublime bague

Les fiançailles du couple ont été confirmées par l'agent de Sam Asghari, Brandon Cohen. "Le couple a rendu sa relation de longue date officielle aujourd'hui et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l'amour qui sont exprimés envers eux" a-t-il confié dans un communiqué. Britney Spears et Sam Asghari se sont rencontrés en 2016 sur le tournage du clip Slumber Party. La chanteuse a été mariée deux fois auparavant : avec Jason Allen Alexander, un ami d'enfance avec qu'elle a épousé à Las Vegas (mariage qui ne dura que 55 heures) et avec Kevin Federline avec qui elle a deux enfants (Sean qui a 15 ans et Jayden qui a 14 ans).

Une sublime bague gravée

Pour cette demande en mariage, Sam Asghari a vu les choses en grand et a fait appel au designer Roman Malayev, rapporte Page Six. La bague contiendrait un diamant de 4 carats et serait même gravée du mot "lionne" à l'intérieur de l'anneau. On ne sait pas encore à combien elle est estimée mais ça ne doit pas être donné !