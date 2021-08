Britney Spears libérée de la tutelle de son père : il assure l'avoir sauvée, elle réagit

Britney Spears libérée de la tutelle de son père : Jamie Spears se retire

Britney Spears est enfin (presque) libre ! Elle va être libérée de la tutelle de son père, Jamie Spears. En juin 2021, Britney Spears a tout fait pour enlever sa tutelle, dénonçant une tutelle abusive et très stricte sur sa vie professionnelle mais aussi sur sa vie personnelle. Les fans de la chanteuse de Toxic, I'm a Slave 4 U, Womanizer ou encore Work Bitch la soutenaient avec le hashtag #FreeBritney sur les réseaux et dans les rues. Et c'est officiel, comme l'a annoncé TMZ qui a obtenu les nouveaux documents juridiques, Jamie Spears a dit qu'il acceptait de se retirer de son rôle de tuteur. Il abandonne enfin.

"Il n'y a, en fait, aucune raison réelle de suspendre ou de retirer M. Spears en tant que tuteur de la succession... et il est très discutable si un changement de tuteur en ce moment serait dans le meilleur intérêt de Mme Spears" a assuré l'avocat du père de Britney Spears dans les documents, "Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d'attaques injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille sur son maintien en tant que tuteur serait dans son meilleur intérêt. Ainsi, même s'il doit contester cette requête injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l'intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau tuteur".

Le père de Britney Spears assure avoir "sauvé" sa fille et clashe la mère de la chanteuse... qui lui répond

Alors que la justice avait d'abord laissé Jamie Spears en tuteur de Britney Spears et que le père de la star était en guerre avec la cotutrice, il a préféré lâcher l'affaire. "Quel que soit son titre officiel, M. Spears sera toujours le père de Mme Spears, il l'aimera toujours inconditionnellement et veillera toujours à ses intérêts" a indiqué l'avocat du père de Brit Brit. Jamie Spears affirme même avoir "sauvé" sa fille Britney quand elle s'est rasée la tête et était "en crise, ayant désespérément besoin d'aide" il y a 13 ans. "Non seulement elle souffrait mentalement et émotionnellement, mais elle était également manipulée par des prédateurs et en détresse financière. M. Spears est venu au secours de sa fille pour la protéger" est-il aussi indiqué.

Il a même clashé Lynne Spears, la mère de Britney Spears, qui selon lui ne se serait pas impliquée dans la mise sous tutelle, et encore moins dans la vie de sa fille. "Au lieu de critiquer M. Spears, Lynne devrait le remercier d'avoir veillé au bien-être de Mme Spears et d'avoir persévéré pendant des années, exigeant son attention 365 jours/an, /24 heures/24, 7 jours/7, de longues journées et parfois des nuits tardives, pour gérer les problèmes quotidiens et d'urgence - tout cela pour protéger Mme Spears et ceux qui sont chargés de protéger sa fille. Lynne n'a eu qu'une implication limitée dans la vie de Mme Spears ces 13 dernières années. Elle n'a pas eu de rôle parental dans sa vie depuis des décennies" a ainsi écrit l'avocat, critiquant donc le comportement de la mère de l'interprète de Baby One More Time.

L'avocat de Lynne Spears a alors répondu dans une déclaration au New York Times, disant qu'elle était "heureuse que Jamie ait accepté de se retirer". "Lynne s'est engagée dans cette mise sous tutelle pour protéger sa fille il y a presque 3 ans. Elle a accompli ce qu'elle s'était fixée comme objectif" est-il précisé.

L'avocat de Britney Spears réagit, la star fête cette grosse victoire

L'avocat de Britney, Mathew Rosengart, a lui aussi réagi au retrait de Jamie Spears en tant que tuteur de sa cliente. "Nous sommes heureux mais pas nécessairement surpris que M. Spears et son avocat reconnaissent finalement qu'il doit être retiré. Nous sommes déçus, cependant, par leurs attaques honteuses et répréhensibles continues sur Mme Spears et d'autres" a-t-il indiqué à TMZ.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête vigoureuse sur la conduite de M. Spears, et d'autres, au cours des 13 dernières années, alors qu'il a récolté des millions de dollars de la succession de sa fille, et je suis impatient de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans un avenir proche" a-t-il ajouté, "En attendant, plutôt que de porter de fausses accusations et de s'en prendre à sa propre fille, M. Spears devrait se retirer immédiatement".