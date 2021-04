Brahim Bouhlel et Zbarbooking : après la garde à vue, ils sont en état d'arrestation et poursuivis

Brahim Bouhlel et Zbarbooking arrêtés et poursuivis par le procureur du roi du Maroc

Brahim Bouhlel, Zbarbooking et Hedi Bouchenafa ont créé un bad buzz avec une vidéo insultante envers les Marocains. Dans une vidéo postée sur les réseaux, l'acteur de la série Validé, l'influenceur et l'acteur du film En passant pécho ont insulté des enfants marocains qu'ils ont montrés sans l'accord des parents et ont comparé des femmes marocaines à des prostituées. Les amis qui étaient à Marrakech au moment des faits ont confié que ce n'était qu'une blague. Mais cela n'a pas fait rire les internautes et les Marocains. Niro, Maes, Lacrim, Booba, Mister You... Plusieurs rappeurs français ont clashé la vidéo des 3 potes.

Suite à cette histoire, Brahim Bouhlel et Zbarbooking avaient été placés en garde à vue le lundi 5 avril 2021. Et ils seraient loin d'être sortis d'affaire. Selon Me Mourad El Ajoutti, président du club des avocats du Maroc, l'acteur franco-algérien qui jouera de nouveau Brahim dans la saison 2 de Validé et le snapchatteur franco-marocain sont maintenant en état d'arrestation et poursuivis par le procureur du roi du Maroc. C'est ce qu'il a révélé dans un tweet.