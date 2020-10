Hatik : une célébrité difficile à vivre depuis le succès de Validé ? Il se confie

Une nouvelle vie surprenante

Révélé aux yeux du grand public grâce à sa participation à la saison 1 de Validé (Canal+) puis sa chanson Angela, Hatik passe désormais difficilement inaperçu. Et le comédien / rappeur l'a confessé à Gala, il lui a fallu un peu de temps pour apprendre à accepter et gérer cette nouvelle vie.

"J'ai passé mon été à chercher le calme car ma vie a évidemment changé. Aujourd'hui, je dois prévoir plus de temps quand je sors faire des courses. Je suis très sollicité par mes fans pour faire des photos" a-t-il ainsi confié. Le pire dans tout ça ? "Je ne peux plus aller au Flunch tranquillement !"

Plein de projets à venir

Bien évidemment, Hatik ne s'en plaint pas réellement et affirme au contraire adorer ce qui lui arrive. Il l'a d'ailleurs précisé, tandis que de nombreux fans s'interrogent sur la possibilité de le retrouver dans la saison 2 de Validé, il a déjà plein de projets à venir, "La série m'a offert une exposition folle sur laquelle je compte bien capitaliser ! Je vais d'ailleurs tourner dans la série Une mère parfaite, sur TF1, avec Julie Gayet et Tomer Sisley. La comédie est une étape de plus dans ma carrière".

Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, le Hatik d'aujourd'hui ressemble toujours autant au Hatik d'hier. Malgré le succès (et l'amour puisqu'il est en couple et peut-être même fiancé) rencontrés, Clément Penhoat (de son vrai nom) a tenu à l'affirmer, il n'a pas changé, "Je n'ai pas acheté une nouvelle voiture, je fréquente les mêmes endroits, et mes relations avec mes amis d'enfance sont toujours les mêmes".