Hatik en couple : le rappeur pose avec sa petite amie et révèle être amoureux (et même fiancé ?)

Hatik a en effet déclaré tout son amour pour sa chérie dans un rap inédit : "J'sens plus le mal qui m'habite depuis que c'est ton regard qui m'habille, Tema mon coeur il est rempli, t'es mon médicament, ma thérapie, T'as éclairé ma part d'ombre, j'remercie le ciel et son pardon, J'remercie le ciel de t'avoir mis sur ma route avec toi à mes côtés je ferai un carton, Quand le noir devient gris, que le gris devient blanc, C'est mon monde qui s'inverse et l'amour chasse la haine, Invite moi j'prends la vague, invite moi dans tes bras, Juste une fois d'plus, toi et moi sur la mer, J'te le jure sur ma mère, avant toi j'connaissais pas l'bonheur Dans mon ciel y'avait pas d'couleurs, dans mes paroles y'avait trop d'colère, dans mes actes y'avait pas d'bonnes oeuvres, Et ma mère m'a dit qu'dans mes yeux elle a jamais vu autant d'lumière, Et j'aurais jamais pensé faire autant d'prières, Dans mes yeux j'avais jamais vu autant d'lumière, Et j'aurais jamais pensé faire autant d'prières, parce que j'crois qu'je t'aime. Charge restante : 100% (enfin j'crois)".

En couple et fiancé ?

De nombreux internautes pensent que ce rap fera partie de l'album d'Hatik. Ce dernier, qui a été remplacé par Laetitia Kerfa dans la saison 2 de Validé, a même donné une indication géographique dans son post : "Sur La Mer". Et selon les abonnés, ça pourrait être le nom du morceau qu'il dédiera donc à sa girlfriend.

Hatik, qui est au casting d'une nouvelle série TF1, Une mère parfaite avec Julie Gayet et Tomer Sisley, a cependant brisé le coeur de beaucoup de fans. Elles et ils étaient en PLS d'apprendre que l'artiste est en couple. Et surtout, ils ont été plusieurs à remarquer que la petite amie de la star portait même une bague à son annulaire. Hatik serait-il fiancé ? Va-t-il se marier avec sa compagne ? "Mon coeur est en mille morceaux", "Me dites pas qu'il se marie, je vais m'évanouir !" ou encore "Wesh c'est quoi ça ? C'était censé être mon homme" ont alors réagi ses groupies.