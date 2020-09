Hatik (Validé) rejoint le casting d'Une Mère parfaite, la nouvelle série de TF1 !

Rappeur depuis plus de dix ans, Hatik a vu sa carrière exploser grâce à la série Validé (plus de 20 millions de visionnage en streaming), dans laquelle il joue le rôle principal, celui d'Apash. Plus besoin de le présenter maintenant, mais la grande question aujourd'hui reste : sera-t-il présent dans la saison 2 de Validé ? La réponse reste toujours un mystère même si on sait qu'une rappeuse, jouée par Laetitia Kerfa, sera au centre de la nouvelle intrigue aux côtés de Saidou Camara (William) et Brahim (Brahim Brouhlel).

Hatik bientôt sur TF1 !

En tout cas, il a déjà un nouveau rôle en vue : Hatik sera prochainement à l'affiche de la nouvelle série de TF1, Une Mère parfaite avec Julie Gayet et Tomer Sisley. L'histoire ? La vie tranquille de Hélène Berg à Berlin bascule lorsqu'elle reçoit un appel pour lui apprendre que sa fille Anya est accusée de meurtre. Hélène débarque alors à Paris pour innocenter sa fille et découvrir la vérité sur ce crime.

Pour cela, elle s'associe à Vincent, un avocat français qui est aussi son amour de jeunesse. Au fur et à mesure de l'enquête, la mère en vient à se demander si sa fille n'est pas coupable. Hatik, lui, jouera le rôle de Bash, un proche d'Anya.

Découvrez le casting

En plus de Julie Gayet, Tomer Sisley, et l'interprète d'Angela, le casting d'Une Mère parfaite est composé de Eden Ducourant (Pour Sarah), Sylvain Dieuaide (Le Bazar de la charité), Frédérique Tirmont ou encore Cyril Gueï (Joséphine). La série de 6 épisodes devrait être diffusée en 2021 sur TF1. En attendant, le tournage de la série continue à Paris jusqu'au 30 novembre 2020.