Etam Live Show 2020 : un red carpet plein de stars, un live d'Hatik et un défilé canon et sexy

Les people étaient nombreux à assister au défilé

Coronavirus oblige, l'Etam Live Show 2020 était diffusé en live sur le site de la marque. Mais il s'est tout de même tenu ce mardi 29 septembre 2020 "en physique" à Paris, en début de la nouvelle Paris Fashion Week. Un défilé qui respectait les gestes barrières. De nombreux people ont d'ailleurs répondu présents, tous masqués à leur arrivée puis assis à un mètre de distance grâce à un dispositif de sécurité mis en place par Etam.

Parmi les célébrités qui ont assisté à l'événement, il y avait Iris Mittenaere et son chéri Diego El Glaoui, l'influenceuse Léa Elui et le mannequin Baptiste Giabiconi, l'acteur Kev Adams, l'actrice Elodie Fontan, les influenceuses Noholita, Carla Ginola et Kleofina, les mannequins Thylane Blondeau et Clara Berry (qui sortirait toujours avec KJ Apa), l'humoriste Camille Lellouche, l'animatrice Ophélie Meunier, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard, les autres ex-Miss France Alicia Aylies et Flora Coquerel, les acteurs Tomer Sisley (venu avec sa femme la businesswoman Sandra Sisley) et Vincent Elbaz, le roi de la night Jean Roch, ou encore le chanteur Thomas Dutronc.