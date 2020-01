Iris Mittenaere enceinte de Diego El Glaoui ? Elle répond à la rumeur

Depuis qu'ils ont officialisé leur relation le 24 septembre dernier au défilé Etam Live Show 2019, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne se quittent plus. En novembre 2019, pour Halloween, l'ancienne Miss France et Miss Univers et le frère de l'influenceuse Kenza Sadoun El Glaoui confirmaient leur couple avec une photo d'eux déguisés. Il y a quelques jours, alors que la jolie brune fêtait son anniversaire, c'est plus amoureux que jamais qu'ils s'affichaient amoureux : "Merci à tous. Et surtout à mon évidence @diegoelglaoui pour ce cadeau si spécial et unique... Je me sens beaucoup trop chanceuse de t'avoir et de vous avoir tous", écrivait-elle.

Iris Mittenaere enceinte de Diego El Glaoui ?

Seraient-ils tellement heureux qu'ils auraient décidé de fonder une famille ? Alors que la rumeur selon laquelle elle serait enceinte circulait il y a quelques jours, elle avait répondu sur Instagram avec beaucoup d'humour : "J'ai rien à vous annoncer... A part que j'aime mes chaussons de Noël et que mon mec a cuisiné". Une réponse qui, visiblement, n'a pas suffi à certains, qui pensent encore qu'elle pourrait bien attendre un bébé.

L'ancienne Miss France répond

Invitée dans le QG, émission Youtube de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, elle est revenue sur cette rumeur, selon Télé Loisirs : "Comme tout le monde, quand on mange un peu trop, on déboutonne le jean", assure-t-elle, affirmant ne pas être enceinte. Néanmoins, elle pense à devenir maman : "Avoir un enfant, oui... mais pas tout de suite." Peut-être avec Diego El Glaoui ? Si seul l'avenir le dira, elle confie être très amoureuse : "C'est la première fois que je m'affiche parce que je suis vraiment très amoureuse". Une émission à découvrir ce vendredi après-midi sur Youtube.