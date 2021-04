Brahim Bouhlel et Zbarbooking en garde à vue après une vidéo insultante envers le Maroc

Les propos chocs de Brahim Bouhlel, Heidi Bouchenafa et Zbarbooking ne passent pas

Révélé par la série Validé, dans laquelle il reviendra pour la saison 2, Brahim Bouhlel est au coeur d'une polémique qui fait beaucoup parler au Maroc. Ce week-end, l'acteur franco-algérien était en compagnie de Hedi Bouchenafa (Hedi dans le film En passant pécho dispo sur Netflix) et de l'influenceur Zbarbooking en visite au Maroc. Les trois amis ont publié une vidéo qui n'a pas tardé à faire le tour des réseaux et à attirer les foudres sur eux. Et pour cause, dans les images, Brahim Bouhlel évoque des prostituées et insulte des enfants qu'il montre même à la caméra. Une vidéo irrespectueuse envers le peuple marocain qui n'a pas tardé à faire réagir. De nombreux rappeurs ont dénoncé les propos du trio dont Niro, Maes, Lacrim, Booba ou encore Mister You.