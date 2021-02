En passant pécho, le film : Cokeman et Hedi sont de retour et sont plus en forme que jamais !

Netflix a à coeur d'étendre son offre de programmes originaux français et ça ne passe évidemment pas que par les séries. Alors que Lupin avec Omar Sy cartonne en France et partout dans le monde, la plateforme dévoilera bientôt un nouveau film français après Balle perdue et Bronx. On n'est pas exactement sur le même genre mais En passant pécho devrait faire kiffer plus d'un abonné.

En passant pécho, une web-série populaire

Avant d'être un film, c'est sur YouTube qu'En passant pécho s'est fait un nom. Co-créée par Ken & Ryu (pseudo des deux réalisateurs dont l'un est Julien Royal), elle a été lancée en 2012 sur la plateforme de partage de vidéos et racontait le quotidien 100% déjanté du tout aussi fou Cokeman, joué par Nassim Lyes. En tout, sept épisodes ont été mis en ligne sur la chaîne YouTube (toujours accessible), le dernier datant de 2015. Chaque épisode compte des millions de vues, signe de son grand succès auprès des internautes. Parmi les acteurs de ce programme déjanté, on pouvait aussi retrouver Hedi Bouchenafa, Manon Azem ou Pablo Pauly.

Le film arrive

2021 marque donc le grand retour de Hedi et Cokeman... en film. Julien Royal sera de retour à la réalisation et a co-écrit le scénario avec Nassim Lyes. L'esprit de la web-série semble bien avoir été respecté avec des blagues délirantes et des scènes 100% too much. Lassés de leur petite vie de dealer de bas étage, Hedi et Cokeman vont avoir une opportunité folle quand Zlatana, la soeur de Hedi, va épouser un baron de la drogue. Mais ce n'est que le début des problèmes pour le duo... Aux côtés de Hedi Bouchenafa et Nassim Lyes, on retrouvera Fred Testot, Julie Ferrier, Vincent Desagnat, Brahim Bouhlel ou encore Jonathan Lambert

En passant pécho : les carottes sont cuites arrive sur Netflix le 10 février.