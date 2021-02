En passant pécho : une suite pour le film ? Hedi Bouchenafa et Nassim Lyes sont chauds !

Web-série à succès sur Youtube, En passant pécho a fait son retour, un peu plus de 5 ans après son dernier épisode, avec le film En passant pécho : les carottes sont cuites disponible sur Netflix. Et c'est un carton ! Dès le lendemain de sa mise en ligne le 10 février, le film s'est retrouvé numéro 1 des programmes les plus vus en France et est actuellement numéro 2 du top 10. Forcément, on peut se demander si Hedi et Cokeman feront leur retour pour un autre film.

"On n'a aucune limite"

Dans notre interview avec Hedi Bouchenafa et Nassim Lyes, nous avions aussi demandé aux acteurs si une suite de En passant pécho était possible. La réponse est oui ! "Ce film peut devenir une série de films Netflix" a confié au micro de PRBK l'interprète d'Hedi. Quant à Nassim Lyes, qui joue Cokeman, il assure que "rien n'est fermé" et que l'équipe n'a "aucune limite" concernant l'avenir de la franchise. "Notre rêve c'est d'en faire plus d'une trilogie, on a pas de limites" nous a-t-il expliqué.

Si une suite se fait, cela pourrait aussi permettre à certains acteurs de la websérie, indisponible au moment du tournage, de faire leur retour. "Personne n'est banni ! (...) Ces personnages qu'on ne trouve pas dans le premier film, on espère pouvoir les retrouver dans le 2e film" a aussi assuré Hedi Bouchenafa au micro de PRBK.

