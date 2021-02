En passant pécho, le film : "C'est le 1000e degré de la caricature !" (Interview)

Entre 2012 et 2015, la web-série En passant pécho de Ken & Ryu a été un phénomène sur YouTube avec près de 30 millions de vues, tous épisodes confondus. Fans des personnages, le réalisateur Julien Royal et l'interprète du délirant Cokeman, Nassim Lyes, se sont lancés un nouveau défi : adapter le format en film.

En passant pécho, c'est le 1000e degré de la caricature

A l'origine, c'est au cinéma qu'aurait pu sortir le film En passant pécho, disponible dès ce mercredi 10 février sur Netflix. Mais finalement, le projet a atterri sur la plateforme au grand bonheur de Nassim Lyes, co-scénariste et interprète de Cokeman. "Netflix nous a donné le feu vert, ils ont joué le jeu (...) On a eu une totale liberté de A à Z. J'avais peur au niveau des insultes car c'est un film avec un humour très décalé." nous a-t-il confié en interview. Ne prenez d'ailleurs pas le film au sérieux ! "C'est le 1000e degré de la caricature ! On est dans un monde fictif !" confie Hedi Bouchenafa alias Hedi dans le film. "Ce qu'on veut, c'est se faire rire et faire rire les gens." ajoute Nassim Lyes.

Pourquoi certains acteurs sont absents

Si Hedi et Cokeman sont de retour dans le film En passant pécho, certains personnages récurrents de la web-série ne sont pas présents. Comme par exemple ceux joués par Pablo Pauly ou Manon Azem. Mais pourquoi ? Non seulement pour se concentrer sur le duo incarné par Hedi Bouchenafa et Nassim Lyes mais aussi pour des questions d'emploi du temps. "Il y a eu des problèmes de disponibilité pour certains. Chacun a sa carrière respective maintenant" explique Nassim Lyes tandis qu'Hedi Bouchenafa ajoute : "Personne n'est banni ! (...) Ces personnages qu'on ne trouve pas dans le premier film, on espère pouvoir les retrouver dans le 2e film".

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.