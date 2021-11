Black Panther 2 : Letitia Wright (Shuri) blessée, le tournage en pause jusqu'en 2022

Les blessures sur les tournages ne sont - malheureusement - pas si rares que ça. Alors qu'Hollywood se remet à peine de la mort d'Halyna Hutchins, tuée accidentellement par Alec Baldwin sur le tournage du film Rust, c'est un autre accident heureusement de moindre gravité qui a touché le tournage de Black Panther 2. En août, Letitia Wright a été victime d'un accident sur le tournage et a été transportée à l'hôpital. L'actrice qui sera au centre du film suite au décès de Chadwick Boseman met plus de temps que prévu à se rétablir chez elle, à Londres.

Black Panther 2 en pause

Depuis l'accident de Letitia Wright, le tournage se poursuivait aux Etats-Unis mais il va bientôt s'arrêter, comme l'a dévoilé Marvel Studios. Le tournage de Black Panther : Wakanda Forever va s'arrêter avant Thanksgiving soit vers la mi-novembre et ne reprendra qu'en 2022. Une attente qui permettra à Letitia Wright qui a récemment fait polémique avec une vidéo concernant les vaccins contre la Covid-19 de reprendre des forces et de revenir en bonne santé sur le tournage.

Quelle conséquence sur la date de sortie ?

Pour l'instant, les studios Marvel n'ont pas indiqué si ce contre-temps va repousser la date de sortie du film, très attendu par les fans. Initialement prévu pour le 8 juillet 2022 aux US, il a récemment été décalé au 11 novembre 2022 soit dans un an et 4 ans après la sortie du 1er film qui avait été nommé aux Oscars. Reste à savoir s'il sera encore repoussé (ou pas).

En attendant Black Panther, vous pouvez toujours découvrir un autre Marvel au cinéma, Les Eternels, sorti ce mercredi 3 novembre.