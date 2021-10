Alec Baldwin s'exprime après la mort accidentelle d'Halyna Hutchins : "Mon coeur est brisé"

C'est le drame qui choque Hollywood et le monde entier. Même s'il arrive que des accidents se déroulent sur des tournages comme lors de cascades qui tournent mal (une cascadeuse de Deadpool 2 ou encore un cascadeur de The Walking Dead avaient trouvé la mort dans de telles circonstances), l'accident survenu sur le tournage du film Rust est d'autant plus choquant qu'il est rare.

Depuis le début du mois d'octobre, Alec Baldwin tournait au Nouveau-Mexique son prochain film, un western qui raconte l'histoire d'un hors-la-loi. Alors qu'il devait tourner une scène en utilisant une fausse arme à feu, l'acteur a accidentellement tiré sur deux membres de l'équipe : la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et le réalisateur Joel Souza, 48 ans. La première est morte de ses blessures tandis que le second a été transporté à l'hôpital avant d'en sortir peu de temps plus tard, ont confirmé ses représentants à Deadline. L'arme était censée être chargé à blanc mais contenait une vraie balle.

"Il n'y a pas de mots"

Plusieurs heures après la révélation de ce drame dans la presse, Alec Baldwin a décidé de s'exprimer via un communiqué de presse. L'acteur de 63 ans, vu aussi dans la série 30 Rock, confie être choqué suite à cet accident mortel. "Il n'y a pas de mots pour exprimer le choc et ma tristesse après l'accident tragique qui a pris la vie d'Halyna Hutchins, une femme, mère et une collègue très admirée de tous. Je coopère avec l'enquête de police pour découvrir comment cette tragédie a eu lieu et je suis en contact avec son mari pour lui offrir mon soutien pour lui et sa famille. Mon coeur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui connaissaient et aimaient Halyna" a fait savoir l'acteur.

Le tournage de Rust a évidemment été interrompu suite au drame. La société de production du film s'est également exprimée via un communiqué : "L'équipe du film est totalement dévastée par la tragédie qui a eu lieu et nous envoyons nos condoléances à la famille d'Halyna et à ses proches. Nous avons mis le tournage du film en pause pour une période indéterminée et nous coopérons avec la police de Santa Fe."

Les premiers mots du mari de la victime

Matthew Hutchins, le mari de la victime, s'est également exprimé pour la première fois au lendemain du drame. "Je ne pense pas qu'il y ait assez de mots pour parler de cette situation. Je ne peux pas commenter les faits ou bien ce que nous traversons actuellement mais j'apprécie la sympathie de chacun. Nous avons besoin d'un peu de temps" a-t-il fait savoir à Insider. Originaire d'Ukraine, Halyna Hutchins, ancienne journaliste, travaillait depuis plusieurs années aux Etats-Unis où elle a participé à de nombreux courts-métrages et à quelques films comme Blindfire ou Darlin'.