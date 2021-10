Alec Baldwin tue accidentellement une personne et en blesse une autre sur le tournage du film Rust

C'est une véritable tragédie qui vient de s'abattre sur le tournage du film Rust, actuellement en production dans le sud de Santa Fe aux USA. Selon la presse américaine, le comédien Alec Baldwin (vu dans la série 30 Rock ou dans les films Mission Impossible) aurait accidentellement tué Halyna Hutchins (directrice de la photographie) et blessé Joel Souza (le réalisateur) sur le plateau ce jeudi 21 octobre 2021.

Meurtre accidentel sur le tournage d'un film

D'après les premiers détails, l'acteur de 63 ans - également co-producteur de ce long-métrage, était en train de tourner une scène avec une arme à feu comme accessoire quand celle-ci aurait tiré de vraies balles au lieu de balles à blanc, habituellement utilisées sur de tels projets.

Rapidement héliportée au New Mexico Hospital à Albuquerque, Halyna Hutchins - blessée au niveau du ventre, y est finalement décédée sur place à l'âge de 42 ans. De son côté, les jours de Joel Souza ne seraient pas en danger. Après avoir reçu quelques soins, le réalisateur de 48 ans serait déjà sorti de l'hôpital selon l'actrice Frances Fisher, en contact avec lui.

Alec Baldwin pas arrêté, l'enquête est en cours

Pour l'heure, aucune personne n'a encore été arrêtée et aucune poursuite n'a été engagée. Les inspecteurs chargés de l'affaire recueillent actuellement les déclarations de tous les témoins présents lors du drame. Si le comté du Sheriff n'utilise pas le terme "accident" pour le moment, aucune piste ne serait cependant écartée. Juan Rios, son porte-parole, l'a d'ailleurs rappelé, l'objet utilisé par Alec Baldwin était bien "un accessoire" et les enquêteurs "sont donc en train de déterminer quel type de projectile a été utilisé et pourquoi".

Concernant Alec Baldwin, le comédien serait le premier à vouloir faire la lumière sur cette affaire. D'après Juan Rios au micro de l'Agence France-Presse, "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires". Malgré tout, le traumatisme causé par cet événement serait immense et il aurait notamment quitté son audition en larmes.

Le film Rust est décrit comme un western écrit et réalisé par Joel Souza. Alec Baldwin y incarne Harland Rust, un hors-la-loi célèbre, qui est prêt à tout pour sauver la vie de son petit-fils, condamné à la pendaison, à la suite d'un meurtre accidentel.