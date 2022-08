Alec Baldwin responsable de la mort d'Halyna Hutchins ? Le FBI conclut qu'il a appuyé sur la détente, son avocat contre-attaque

Le drame avait choqué Hollywood. En plein tournage du film Rust au Nouveau-Mexique aux Etats-Unis, un accident mortel a eu lieu : alors qu'il tenait une arme, Alec Baldwin a tué Halyna Hutchins, directrice de la photographie. Touchée en pleine poitrine par une balle, cette dernière n'a pas survécu à ses blessures malgré les efforts des secours. Au moment du drame, l'acteur pensait utiliser une arme chargée à blanc.

Depuis les faits qui se sont déroulés en octobre 2021, le FBI mène l'enquête pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. De son côté, dans une interview diffusée en décembre 2021 sur ABC News, Alec Baldwin avait assuré ne pas avoir appuyé sur la détente. "Elle me guidait sur la façon dont elle voulait que je tienne le pistolet pour l'angle de la caméra (...) J'ai lâché le chien de l'arme et il y a eu un tir (...) Je n'ai pas appuyé sur la détente" avait-il expliqué.

Le rapport du FBI remet en cause la version d'Alec Baldwin

Sauf que, selon le rapport officiel du FBI, cette version des faits d'Alec Baldwin ne serait pas tout à fait correcte. Depuis des mois, l'agence enquête sur les circonstances du drame et vient de publier ses premières conclusions qui engagent la responsabilité de l'acteur. Comme le précise Entertainment Tonight qui a pu avoir accès au dossier, le FBI a conclu que le coup n'a pas pu partir sans pression sur la détente. Les experts ont analysé l'arme et conclu qu'avec la présence du chien, l'arme ne "pouvait pas tirer sans une pression sur la détente alors que les composants internes étaient intactes et fonctionnels" peut-on lire. Traduction ? Il est impossible, selon ces observations, que le coup soit parti tout seul, comme le déclare l'acteur.

"Le rapport a été mal interprété"

Après la publication de ce rapport qui contredit les propos d'Alec Baldwin, son avocat, Me Luke Nikas, a réagi... et pointé le FBI du doigt. Expliquant que la police du Nouveau-Mexique a plusieurs fois confirmé que l'acteur n'était pas au courant des conditions dangereuses du tournage et que la personne en charge des armes lui avait indiqué que l'arme était sécurisée, l'homme a aussi déclaré : "Le rapport du FBI a été mal interprété". Il pointe du doigt la mauvaise condition de l'arme à feu utilisée pour ces tests.

L'avocat de l'armurière du film dénonce des manipulations

De son côté, la responsable des armes, Hannah Gutierrez Reed, s'est aussi exprimée via son avocat... et pointe du doigt des manipulations de la part de l'équipe du film pour faire porter le chapeau à sa cliente. "Ces nouveaux documents démontrent que certains membres de la production ont essayé dès le départ de diminuer leur responsabilité et de faire porter le chapeau à Hannah pour cette tragédie." peut-on lire dans un communiqué qui accuse l'acteur d'avoir "ignoré les demandes" d'Hannah Gutierrez Reed de s'adonner à un entraînement spécifique qui lui aurait spécifié de "ne jamais avoir son doigt sur la détente" et de "ne jamais pointer l'arme vers qui que ce soit".

Le rapport du FBI précise cependant que la mort d'Halyna Hutchins était bien accidentelle et que rien n'indique que l'arme ait été "chargée intentionnellement". Une conclusion qui pourrait amener la police à classer l'affaire prochainement.