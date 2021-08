Black Panther 2 : Letitia Wright (Shuri) à l'hôpital après une cascade qui a mal tourné

Après de nombreux mois de doute suite au décès de Chadwick Boseman en 2020, la production du film Black Panther 2 est officiellement lancée. Pour l'heure, on ne sait pas encore comment sera gérée l'absence de T'Challa dans cette nouvelle histoire, ni si le membre des Avengers aura le droit à un successeur, mais on peut déjà s'attendre à voir Shuri, sa petite soeur, prendre plus d'importance à l'écran.

Letitia Wright blessé sur le tournage de Black Panther 2

Oui, celle qui s'était fait remarquer dans le premier épisode pour son côté geek-inventrice de talent devrait cette fois-ci profiter de cette suite pour dévoiler une facette plus badass. Une évolution aussi prometteuse qu'intrigante, qui ne serait malheureusement pas sans conséquences pour Letitia Wright, son interprète.

Une porte-parole de Marvel vient en effet de le confier à Variety, l'actrice "est actuellement en train de recevoir des soins dans un hôpital local [de Boston]". La raison ? Prête à tout pour impressionner le public, elle aurait un peu trop tiré sur la corde lors du tournage, "Elle a subi une blessure mineure en tournant une cascade pour le film".

Néanmoins, on vous rassure, la santé de la comédienne n'est pas menacée. Au contraire, Letitia Wright "devrait sortir très rapidement" de l'hôpital et sa blessure ne devrait même pas remettre en cause le calendrier de tournage. La preuve que si les films Marvel sont généralement tournés devant des fonds verts, tout n'est pas totalement faux à l'écran...

Black Panther 2 - Wakanda Forever est attendu le 6 juillet 2022 au cinéma.