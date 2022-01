Bel-Air : bande-annonce ultra sombre et intrigante pour le remake du Prince de Bel Air

Le remake du Prince de Bel-Air se dévoile

Série culte des années 90, Le Prince de Bel Air va faire son grand retour sur nos écrans le 13 février 2022. Enfin presque. Si la mode est aux reboots avec des suites plus ou moins directes de nombreuses séries cultes, le nouveau projet de la plateforme de streaming Peacock ne viendra pas nous proposer les nouvelles aventures du personnage de Will Smith. Au contraire, il s'agira d'un remake... en version drama.

Oui, vous avez bien lu, Bel-Air (c'est son titre) partira du même postulat : Will (incarné ici par Jabari Banks) va quitter son quartier de Philadelphia pour vivre chez la famille de son Oncle Phil (Adrian Holmes) qui baigne dans un univers totalement différent au sien afin de se construire un avenir et échapper à une vie dangereuse. En revanche, là où ce choc des cultures était à l'origine de nombreuses séquences déjantées et mémorables dans la comédie initiale, celui-ci sera cette fois nettement plus froid et ancré dans le réel avec une mise en avant plus poussée des inégalités, injustices et de certains codes acceptés par opportunisme.

>> Bel-Air : découvrez le casting du remake <<

Une ambiance sombre pour cette série

Comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce officielle de Bel-Air, si les personnages seront les mêmes, les interactions sociales devraient être bien différentes avec, entre autres, un Carlton (Olly Sholotan) moins guignol/victime mais nettement plus au fait de son statut. De même, les autres lycéens qui graviteront autour des héros ne seront plus de simples figurants mais auront une véritable place dans l'évolution de l'histoire. Oubliez la sitcom familiale, on se rapprochera davantage d'un teen-drama façon Newport Beach couplé à une ambiance à la Power.

A ce sujet, afin d'accentuer le côté "sombre" de ce remake, Bel-Air ne devrait jamais oublier de jouer avec l'ancienne vie de Will quand il habitait encore à Philadelphia. Si l'on se fie à ces premières images, le jeune homme devrait ainsi voir une personne de son passé le hanter et menacer sa vie et celle de ses proches. Pour l'heure, il est difficile de savoir si cette sous-intrigue sera too-much ou parfaitement intégrée à la série, mais on est clairement intrigué !

Reste désormais à savoir quelle chaîne / plateforme distribuera la série en France.