Andrew Garfield recalé du film Le Monde de Narnia... parce qu'il n'était "pas assez beau"

Entre 2005 et 2010, on a pu suivre au cinéma l'adaptation du Monde de Narnia qui n'a malheureusement jamais cartonné en salles. Au casting, on retrouvait William Moseley, Anna Popplewell et Georgie Henley dans les rôles principaux (découvrez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui). Également au casting dès le 2ème film ? Ben Barnes dans le rôle du Prince Caspian. Un rôle très convoité qui a failli revenir à un autre acteur.

Andrew Garfield était en lice pour Le Monde de Narnia

Dans une interview donnée à Variety, Andrew Garfield a dévoilé qu'il avait auditionné pour jouer le Prince Caspian dans Narnia. Encore mieux, celui qui a ensuite joué Spider-Man au cinéma (il est même prêt pour reprendre son rôle dans The Amazing Spider-Man 3) était l'un des derniers en lice pour le rôle face à Ben Barnes vu en 2021 dans Shadow and Bone. "Je me souviens, j'étais tellement désespéré. J'ai auditionné pour le Prince Caspian dans Le Monde de Narnia et je pensais : 'Ça pourrait être le bon'. Et puis c'est cet acteur sublime et brillant, Ben Barnes, qui a eu le rôle. Je crois que ça se jouait entre lui et moi" a-t-il expliqué.

Recalé parce qu'il n'était "pas assez beau"

Finalement, Andrew Garfield a été recalé... à cause de son physique ! L'acteur qui a remporté un Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie musicale pour Tick, Tick... Boom! (à voir sur Netflix) a confié avoir demandé des explications à son agent. "Pourquoi ce n'est pas moi ? Elle a fini par céder et elle m'a dit : 'C'est parce qu'ils ne pensent pas que tu sois assez beau, Andrew'" lui a lâché son agent. Aujourd'hui, Andrew Garfield confie ne pas garder un souvenir négatif de cette époque. "Je ne suis pas malheureux de cette décision et je pense qu'il a fait un super travail" a conclu l'acteur.