The Amazing Spider-Man 3 : Andrew Garfield est prêt pour une suite, "Je suis très, très ouvert"

Si le film Spider-Man - No Way Home ne brille pas pour son écriture incroyable ou sa mise en scène inventive (bien au contraire), ce nouvel épisode du MCU a au moins le mérite de brillamment jouer sur notre corde nostalgique en faisant revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Peter Parker/Spider-Man au côté de Tom Holland.

Et très clairement, celui qui sort du lot à l'écran n'est autre que Andrew Garfield. Alors que son personnage possède une scène clé aussi forte qu'importante auprès de Zendaya dans ce film, le comédien en profite également pour nous rappeler à quel point il est, au sein de ce trio, celui qui incarne le mieux Peter Parker à travers une nouvelle performance parfaite en tout point de vue.

Andrew Garfield toujours fan de Peter Parker

Aussi, le public, conscient qu'il n'a jamais été aidé par des scénarios à la hauteur de son talent lors de son parcours dans la saga The Amazing Spider-Man (dans No Way Home, on l'entend même soupirer qu'il n'a jamais rencontré de vilains extraterrestres à l'inverse de ses deux compères), souhaite désormais voir Marvel et Sony lui accorder une nouvelle chance en lui offrant un troisième film solo. Cela lui permettrait de partir la tête haute et, pourquoi pas, de jouer avec l'idée d'un nouveau Venom comme cela est teasé dans la scène post-générique de No Way Home.

Un espoir possible ? Un simple fantasme improbable ? Andrew Garfield vient justement de se confier à ce sujet au détour d'une interview accordée à Variety. Et qu'on se le dise, sa réponse ne devrait pas passer inaperçue. Interrogé sur une possible envie de sa part de rejouer Peter Parker dans le futur, l'acteur a tout simplement confié, "Oui, je suis clairement ouvert à cette idée si cela sonne juste."

Puis, le comédien l'a ensuite rappelé, il reste le plus grand fan de ce personnage qu'il a eu la chance de porter en solo en 2012 et 2014 : "Peter et Spider-Man sont là pour rendre service, pour le bien de tous. C'est un mec de la classe moyenne qui vient du Queens et qui ne sait que trop bien ce que c'est que de galérer, que de perdre quelqu'un. Il est profondément empathique."

L'acteur est "très, très ouvert" à un troisième film

Surtout, n'allez pas croire qu'Andrew Garfield dit ça uniquement par gentillesse afin de ne pas briser le coeur des fans un peu trop optimistes depuis quelques semaines. Au contraire, il a tenu à le préciser, il est véritablement prêt à se lancer dans une nouvelle aventure : "Je tenterais d'utiliser ce même sens de l'éthique de Peter, s'il y avait une réelle opportunité de revenir et d'aller encore plus loin dans son histoire, afin d'être sûr et certain [du projet]. Il ne faut jamais dire jamais. C'est un personnage qui a toujours été très important pour moi, très généreux, et encore une fois, on en revient au sujet de service."

A en croire Andrew Garfield, il suffirait simplement que Marvel et Sony lui présentent l'histoire parfaite pour le voir signer un nouveau contrat les yeux fermés : "C'est finalement ça qui caractérise ce personnage, le voir rendre service pour le bien de tous, aider ses proches, l'humanité... Donc s'il venait à y avoir une façon pour moi de continuer à porter cet héritage/ces valeurs d'une façon qui, à mon sens, ferait honneur au public, aux thèmes que Stan Lee a pu injecter dedans, je serais évidemment très ouvert. Je suis très, très ouvert à l'idée de revenir. Mais il faudrait que ce soit très, très spécial. Et avec un véritable sens, un vrai impact. Et que ce soit aussi fun et joyeux, comme dans No Way Home." Les studios sont prévenus.

Et si, ce possible troisième film permettait à son Peter Parker - toujours marqué par la mort de Gwen Stacy, de tourner (enfin) la page en rencontrant sa propre MJ ? Ou mieux, de retrouver sa Gwen Stacy façon Spider Gwen ? Après tout, No Way Home a clairement laissé entendre que toutes les personnes décédées qui connaissaient son secret étaient revenues à la vie... A suivre.