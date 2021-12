Tom Holland et Zendaya réagissent à la fin "brutale" de Spider-Man : No Way Home

Attention cet article contient des spoilers sur la fin de Spider-Man : No Way Home ! Ne lisez pas si vous ne voulez pas être spoilé(e).

Zendaya trouve que le final du film "est terriblement triste"

En promo pour le film Spider-Man : No Way Home, Tom Holland et Zendaya s'étaient montrés cute et complices lors d'une interview vidéo pour PRBK. Interrogés cette fois-ci par à Marvel.com, les acteurs qui sont en couple dans la vraie vie ont réagi à la fin choc du dernier volet sorti sur l'homme araignée.

Pour rappel, à la fin de Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange fait oublier Peter Parker à tous les citoyens mais aussi tout le monde en général, y compris sa girlfriend MJ, son BFF Ned et les autres Avengers. Spider-Man termine ainsi tout seul dans un appartement, sans personne et sans la technologie de Tony Stark. C'est comme si Peter Parker n'avait jamais existé.

Zendaya déteste cette fin triste. Celle qui avait démenti les rumeurs de fiançailles avec Tom Holland a expliqué : "En fait, je déteste qu'on soit dans ces interviews à dire : 'Ce film est si drôle !'. J'ai pleuré pendant tout le film. Et la première chose que j'ai dite quand on a terminé, c'est : 'C'est terriblement triste'".

La fin de Spider-Man : No Way Home "c'est brutal", "c'est dur" avoue Tom Holland

Tom Holland qui est prêt à devenir papa et fonder une famille avec Zendaya, même si ce n'est pas pour tout de suite, a précisé que ce final "c'est brutal". "C'est dur. C'est doux-amer" a-t-il ajouté. "Ça l'est quand même ?" s'est étonnée Zendaya, qui ne voit pas le côté "doux" de cette fin mais juste le côté amer : "Parce que c'est vraiment juste amer. Comme si je ne comprenais pas la partie douce... Il a perdu tous ceux qu'il aime".

Tom Holland a ainsi rappelé que même si Peter Parker est seul et oublié de tous, au moins tous ceux qu'il aime sont en sécurité maintenant puisqu'ils ne sont plus la cible des ennemis de Spider-Man.