Amber Heard vs Johnny Depp : dégoûtée d'être mal-aimée durant le procès, elle prend une décision "bizarre"

Depuis plusieurs semaines maintenant se tient le procès entre Johnny Depp et Amber Heard au tribunal de Fairfax, en Virginie (USA). Dans cette affaire ultra médiatique, qu'il est possible de suivre en direct sur YouTube, l'ex-star de Pirates des Caraïbes poursuit son ex-femme pour diffamation.

En cause ? A la suite d'un article publié en 2018 dans le Washington Post dans lequel l'actrice assurait avoir été victime de violences conjugales durant leur mariage, Johnny Depp - qui nie les faits et accuse à l'inverse cette dernière de violences, déplore avoir été immédiatement boycotté par Hollywood et réclame désormais à son ex-compagne 50 millions de dollars en compensation.

Amber Heard perd la bataille médiatique face à Johnny Depp

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir quel sera le jugement rendu à l'issu de ce procès, mais une chose est en revanche déjà certaine : c'est le comédien qui gagne aujourd'hui la bataille médiatique. En effet, il ne se passe pas un jour sans que l'on assiste à des révélations hallucinantes au sujet de Amber Heard, qui mettent à mal ses propres accusations et font un peu plus couler son image auprès des médias, des fans et des professionnels.

Entre l'affaire du caca dans le lit, les promesses de dons à des associations non tenues, les témoignages de policiers allant à l'encontre de ses versions, des preuves audio de sa propre violence ou encore des révélations de témoins dont certains assurent avoir eux-mêmes été pris à parti par l'actrice, Amber Heard apparaît actuellement comme la grande perdante de ce procès au sein du tribunal des réseaux sociaux !

L'actrice change d'équipe pour regagner en popularité

Face à cette situation qui pourrait donc mettre en péril sa carrière (une pétition pour réclamer son départ de Aquaman 2 vient d'atteindre les 3 millions de signatures), Amber Heard - décrite comme "frustrée", a décidé de contre-attaquer et de passer à la vitesse supérieure. D'après NBC News, la jeune femme de 36 ans aurait en effet décidé de se séparer de Precision Strategies, son cabinet de gestion de crise, afin de se payer les services de Shane Communications, une société concurrente.

Son objectif ? Regagner en popularité auprès du public. A ce jour, on ne sait pas encore comment cela se traduira dans les faits, mais alors qu'il a récemment été dévoilé qu'une grande partie des messages de soutien la concernant sur Twitter était le résultat de robots et non de réelles personnes, on peut légitimement penser que tous les coups seront permis pour égratigner l'image de Johnny Depp.

Les experts s'interrogent sur ce choix

Un timing étonnant de la star - elle est attendue à la barre dans les prochains jours pour être entendue par les avocats dans ce procès, qui a surpris tous les spécialistes à Hollywood. "Après plusieurs années bâties autour d'un récit particulier, vous ne pouvez pas changer l'opinion publique en seulement trois semaines quand quelqu'un vous poursuit", a révélé un expert auprès du New York Post, tandis qu'une autre a révélé, "C'est fou de changer son équipe au milieu d'un procès comme ça, simplement parce que vous n'aimez pas les gros titres dans la presse. (...) [La nouvelle équipe] ne pourra pas réécrire l'histoire de ce qu'il s'est passé".

De son côté, un autre expert interrogé par People a laissé entendre que Amber Heard n'était pas bien préparée et qu'elle était en train de tout faire à l'envers en ne priorisant par les bonnes choses : "L'équipe de Depp est présente à la télé et dans ce procès depuis des semaines. Forcément, cela se traduit par une couverture médiatique plus importante pour elle, ce qui j'imagine n'a pas dû faire plaisir à Amber Heard. Mais c'est simplement la réalité d'une telle situation où le plaintif passe en premier. Pour traverser des situations de crise comme celle-ci, vous devez avoir la peau dure, ce qu'elle ne semble pas avoir en faisant un tel changement à un moment si étrange alors même qu'elle devrait travailler à son offensive."