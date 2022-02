Alice Nevers : une suite pour la série ? Marine Delterme ne dit pas non (Interview)

TF1 a fait le tri du côté de ses fictions en 2021. La chaîne a annoncé la fin de trois séries cultes : Profilage après 10 saisons, Section de recherches après 14 saisons et Alice Nevers après 18 saisons. Les deux dernières ont droit à une fin spéciale avec un épisode final. Ce jeudi, c'est donc Alice Nevers qui a pris fin. Après une enquête à haut risque dans le milieu hippique, Alice (Marine Delterme) et Marquand (Jean-Michel Tinivelli) se sont (enfin !) dit oui ! Une fin heureuse qui a fait débat chez les acteurs.

Un retour d'Alice Nevers possible ? Les acteurs répondent

On le sait, à la télévision, la fin d'une série ne veut pas dire qu'elle est totalement terminée. Les productions américaines nous le prouve très régulièrement, comme par exemple récemment avec le retour de la série animée Futurama, 10 ans après sa fin. Mais une suite d'Alice Nevers pourrait-elle voir le jour à l'avenir ? Cette idée n'est pas totalement écartée par les acteurs. "Jean-Michel a déjà évoqué Hibernatus (film avec Louis de Funès dans lequel un homme congelé est retrouvé vivant, ndlr), c'est une bonne métaphore !" nous a confié Marine Delterme lors d'une interview avec PRBK.

Même si Jean-Michel Tinivelli confie que "quand on tourne une page, c'est pour en commencer une autre", l'interprète avoue aussi que "cette histoire ne sera jamais terminée". En tout cas, celle qui jouait Alice, elle, ne ferme pas la porte à un retour. "Je ne sais pas ce que la vie nous réserve mais le bonheur de nos métiers, c'est d'être surpris et de surprendre les gens. Tout est ouvert, on n'est pas des fonctionnaires, on est là pour vivre des aventures." nous explique-t-elle.

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.