Philippe Bas revient sur l'annulation de Profilage : "Je n'ai pu que l'accepter"

Cette année, TF1 s'est renouvelée en matière de séries policières avec HPI, avec Audrey Fleurot, et Luther avec Chloé Jouannet et Christopher Bayemi, et a fait un peu de ménage dans ses programmes. Pour preuve, la chaîne a décidé d'annuler Section de recherches, Alice Nevers et Profilage... Alice Nevers et l'équipe de Section de recherches auront l'occasion de dire au revoir aux téléspectateurs avec des épisodes spéciaux. Profilage, elle, s'est arrêtée au terme de la saison 10. Une déception pour le public qui venait tout juste de s'habituer à Shy'm dans le rôle d'Elisa.

Profilage annulée, Philippe Bas se confie

Depuis la fin de Profilage, Shy'm est devenue maman d'un petit garçon tandis que Philippe Bas continuent les projets télé : il joue notamment dans le téléfilm de TF1, Le saut du diable. Lors de la promotion de ce programme, l'acteur est revenu sur l'annulation de Profilage : "Avec philosophie. A chaque fois qu'une saison se terminait je me disais : "Bon normalement il y en aura une prochaine, c'est prévu". Mais j'avais toujours un peu de lucidité par rapport à la réalité. Il y a plusieurs concours de circonstances qui ont fait que cette saison 11 n'aura pas lieu", explique-t-il à Télé Loisirs.

"Le temps a joué contre nous"

Philippe Bas ajoute : "Un des scénaristes a eu un souci de santé, en plus de la crise sanitaire mondiale et le confinement qui sont venus mettre en 'stand by' la session d'écriture, comme beaucoup d'autres projets. Ça a remis en question la production de la 11ème saison... Il faut battre le fer quand il est chaud, et là le temps a joué contre nous. Je n'ai pu que l'accepter. Mais je n'ai que de la gratitude pour cette série car elle m'a tellement apporté. J'ai joué 8 ans dans Profilage et ça a été merveilleux."