Adrien Cachot (Top Chef 2020) : la prod n'était pas fan de lui et l'avait jugé "hautain"

L'année dernière dans Top Chef, c'est David Gallienne qui a remporté l'émission. Une victoire polémique, d'autant plus que les téléspectateurs préféraient de loin son adversaire, Adrien Cachot. Son côté zen à toutes épreuves ont fait du jeune chef l'un des chouchous des téléspectateurs alors même qu'il avait failli dire non au concours culinaire. Une popularité qui en a surpris plus d'un, à commencer par Adrien Cachot lui-même.

"La prod pensait que j'allais être détesté"

Interrogé par Le Monde, Adrien Cachot est revenu sur son aventure dans l'émission de M6 alors que la saison 12 vient d'être lancée. Comme chaque année, les téléspectateurs ont déjà leurs chouchous ou leurs têtes à claques parmi les candidats de Top Chef 2021. L'an dernier, Adrien était l'un des favoris. "Je ne m'attendais pas à cette cote de sympathie" a avoué le chef. Pourquoi ? Car la production de l'émission n'aurait pas misé grand chose sur lui en raison de son comportement sur le tournage. "Elle pensait que j'allais être détesté, catégorisé parisien. Tout ça parce qu'on m'a demandé de sourire, et que je n'ai pas souri. Parce qu'on m'a dit de dire "vous" à Paul Pairet et que je ne l'ai pas fait parce qu'il me tutoyait" explique l'ex-candidat du concours culinaire. Selon lui, la prod se serait ensuite excusée de l'avoir jugé hautain, peut-on lire dans l'article du Monde.

Adrien Cachot revient sur la fermeture de son restaurant

Dans son interview, Adrien Cachot revient aussi sur la fermeture de son restaurant, Détour, qui a eu lieu en mars 2020. Il raconte avoir eu du mal à revenir à la vie "normale" après le concours. "Entre la vie "Top Chef" et te lever tous les matins dans un appartement plein de courants d'air, prendre la ligne 13 qui ne marche pas ou un Vélib' avec lequel tu frôles la mort trois fois en quarante-cinq minutes, ouvrir ton rideau de fer et sentir que ton resto pue parce qu'il est moisi, y passer quinze heures par jour, tu préfères quoi ? Moi, je préfère enchaîner douze saisons de "Top Chef" d'affilée que de refaire une semaine dans mon ancien restaurant" a-t-il expliqué. Il avoue aussi avoir décidé de baisser le rideau car il était épuisé par son travail.

Aujourd'hui, l'aventure Top Chef lui a ouvert plus d'une porte, notamment auprès des banques. Il devrait ouvrir un nouveau restaurant avant l'été, à Paris, mais n'en a pas dévoilé plus sur son nouveau projet pour le moment. On a hâte d'en savoir plus et on lui souhaite la même popularité qu'avec sa friterie éphémère avec Mallory Gabsi qu'il avait dû fermer prématurément à cause de son succès.