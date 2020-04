Adrien Cachot (Top Chef 2020) avait dit non à l'émission !

S'il y a bien un candidat qui impressionne par sa cuisine dans Top Chef 2020, c'est Adrien Cachot. Le discret et stoïque candidat de la brigade de Paul Pairet a reçu la semaine dernière un coup de coeur lors de l'épreuve de la dernière chance diffusée en début d'émission. Et dire que le chef a bien failli ne jamais participer au concours ! Dans une interview, il a dévoilé avoir d'abord dit non à la production.