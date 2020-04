Gratien Leroy (Top Chef 2020) éliminé, Jean-Philippe lui vole sa place : "Je n'ai pas été au niveau"

La semaine dernière dans Top Chef, aucun candidat n'était éliminé puisque l'émission a été réduite suite à la pandémie de Coronavirus et au confinement. Adrien, Mory et Gratien étaient en danger dans l'épreuve de la dernière chance qui voyait le retour de trois anciens : Nastasia, Justine et Jean-Philippe. Ces derniers devaient tout faire pour sortir un plat exceptionnel afin de réintégrer le concours. Au final, Adrien a eu droit à son premier coup de coeur avec "le plus beau plat de la saison" selon les chefs et c'est Gratien qui a été éliminé : Jean-Philippe, sorti au bout de trois semaines, a présenté un meilleur plat et réintégré le concours.

Gratien n'a aucune rancoeur contre Jean-Philippe

Une chose que Gratien a plutôt bien pris. Le cuisinier amateur qui était comptable avant l'émission et a remporté Objectif Top Chef a expliqué à Télé Loisirs être fier de son parcours et avoir bien vécu le fait d'avoir été battu par Jean-Philippe. "C'est un candidat que j'estime beaucoup. C'est une fierté de lui donner mes manchettes. Je l'admire, il est très fort. Je n'ai pas été au niveau et il n'y a pas de raison d'en vouloir à quelqu'un." a confié l'ex-candidat de la brigade de Philippe Etchebest.

Dans son interview, Gratien explique également qu'il est toujours en contact avec son ancien chef de qui il était très proche de part leur expérience partagée dans Objectif Top Chef. "Je l'ai appelé avant de quitter mon travail pour lui expliquer ma situation et ce que je comptais faire pour mon avenir. Il prend des nouvelles et je sais que je peux compter sur lui." confie le candidat.

Les candidats en danger pour la semaine prochaine

Dans la seconde partie de l'émission, on a pu retrouver la célèbre boîte noire ! Ce sont les équipes de Michel Sarran (Diego) et Hélène Darroze (Mallory et David) qui se sont qualifiées. Martin, Jean-Philippe, Adrien et Mory sont donc en danger pour le prime de la semaine prochaine qui sera divisé en deux parties : une épreuve autour du chocolat à incorporer dans un plat salé et la dernière chance.