"Netflix correct your mistake" : Warrior Nun enfin sauvée pour une saison 3 ? La mobilisation dingue qui pourrait tout changer

Netflix, une plateforme de moins en moins spéciale

Longtemps vue comme une alternative à la télévision et son mode de fonctionnement jugé obsolète, Netflix est progressivement rentrée dans le rang et agit désormais de la même façon que n'importe quelle autre chaîne. Là où la plateforme avait pu être à ses débuts la terre de projets originaux et importants (The OA, Orange is the New Black, Sense 8) et celle de la seconde chance avec des séries récupérées in extremis (Lucifer), elle n'a finalement plus rien de révolutionnaire aujourd'hui.

Quand elle ne propose pas des séries qui se ressemblent beaucoup trop en utilisant le même cahier des charges (Les Nouvelles Aventures de Sabrina = Mercredi) ou qu'elle ne remake pas ses propres projets pour surfer toujours plus sur le buzz (La Casa de Papel Espagne vs Corée du Sud), Netflix se montre sans pitié avec ses oeuvres, ne laissant plus les créateurs aller au bout de leurs idées.

Ces derniers mois, le site de streaming s'est retrouvé au centre de nombreuses polémiques après avoir annulé énormément de séries dont les histoires étaient toujours en cours et qui, pour certaines, s'arrêtaient même sur des cliffhangers aussi fous que frustrants. Parmi elles, on peut notamment citer Inside Job, 1899, Blockbuster ou encore Les Winx ou, tout dernièrement, Dead End : Le parc du paranormal.

Les fans de Warrior Nun se battent encore pour une saison 3

Toutefois, l'annulation qui fait le plus réagir et qui ne cesse d'enflammer les débats depuis son officialisation, c'est bien celle de Warrior Nun. Depuis cette date, il ne se passe pas un jour sans que la communauté de cette série - vantée par sa qualité créative, ses prises de risques et les valeurs qu'elle dégage, ne se rebelle sur les réseaux sociaux afin de motiver la plateforme à changer d'avis.

Après avoir organisé une pétition pour réclamer le renouvellement de Warrior Nun pour une saison 3 (qui a récolté plus de 108 000 signatures en plus d'avoir été soutenue par Simon Barry, le créateur), les fans des aventures d'Ava Silva (Alba Baptista) viennent de mettre en place un nouveau mouvement intitulé Netflix Correct Your Mistake, que l'on peut traduire par "Netflix, corrige ton erreur". Au programme ? Comme cette expression l'indique, il s'agit d'un cri de ralliement utilisé dans des messages postés sur Twitter, partout dans le monde, afin de faire entendre le grondement de cette contestation.

"Parce qu'y en a marre de voir Netflix annuler des shows incroyable. Regardez-moi cette beauté. NETFLIX CORRECT YOUR MISTAKE", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Ils ne se rendent pas compte de toutes les personnes qu'ils rendent tristes en annulant la série et même du côté de l'équipe technique de Warrior Nun et tout ça juste pour l'argent !(y a toujours une solution à un problème)" ou encore, "Ne répétez pas vos erreurs [après Sense8]. Netflix, vous pouvez agir dans le bon sens et sauver Warrior Nun. On mérite une autre saison, on a encore beaucoup d'histoires à suivre. Vous avez déjà sauvé d'autres séries, allez, il est temps de sauver votre propre série cette fois".