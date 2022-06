Money Heist Korea : ça vaut vraiment le coup ce remake coréen de La Casa de Papel ? Notre avis sans spoiler

Notre avis sur Money Heist : Korea

Personne ne l'attendait mais La Casa de Papel est devenue un véritable phénomène. Mise en ligne en décembre 2017 sur Netflix, la série espagnole précédemment diffusée sur Antena 3 a battu records sur records, devenant l'un des plus gros succès de la plateforme. Même si il s'est parfois perdu en cours de route en enchaînant les moments WTF, le show espagnol ne reste pas moins culte pour de nombreux abonnés. Alors quand on a appris que la série aurait droit à une version coréenne, on avait forcément un peu peur. Cette nouvelle histoire réussirait-elle à nous passionner ? Serait-elle vraiment différente de la série originale ?

La réponse est oui... et non à la fois. Les circonstances autour de l'histoire de Money Heist : Korea sont évidemment très différentes de celles de La Casa de Papel. Les scénaristes ont su créer une histoire (un peu dystopique) dans laquelle ancrer ce braquage, une toile de fond qui sert ses personnages. Malheureusement, dans les premiers épisodes, on a une trop grosse impression de déjà-vu. Tout y est ou presque : le rire de Denver, les lunettes du Professeur, même le déroulement de l'action est quasiment le même que dans La Casa de Papel. On a même l'impression que la version coréenne est copiée-collée, à la scène près. Un sentiment qui s'estompe un peu au fur et à mesure des épisodes mais qu'on n'oublie jamais vraiment.

Côté personnages, on retrouve également les mêmes que pour la version espagnole, des braqueurs aux otages. Certains changent évidemment de nom (ciao Arturo et Monica, bonjour Cho Youngmin et Misun) mais les grandes lignes restent encore les mêmes. Malheureusement cette fois, Tokyo (jouée par Jeon Jong-seo) est beaucoup moins charismatique que son double espagnol joué par Úrsula Corberó et semble aussi moins présente. Berlin, joué ici par Park hae-soo (vu aussi dans Squid Game), est toujours aussi flippant mais moins problématique que le personnage incarné par Pedro Alonso. De tous les personnages et acteurs, c'est sûrement lui qui se détache.