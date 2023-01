L'annulation de trop chez Netflix ? Les fans de cette série supprimée sont réellement furieux, "2023 sera l'année de votre chute"

Destin - la saga Winx, Drôle, First Kill, Warrior Nun, 1899... Le cimetière des séries annulées par Netflix ces derniers temps se remplit de plus en plus et très vite. Et les morts sont souvent violentes et soudaines. A part quelques exceptions comme Stranger Things ou étrangement Riverdale et Elite, personne ne semble d'ailleurs à l'abri d'une très mauvaise surprise. On a pu en avoir l'exemple parfait avec Inside Job, annulée par Netflix alors qu'elle avait pourtant été renouvelée pour une saison 2.

Ce ne sera pas la seule série d'animation adorée à se faire couper la tête en ce début d'année 2023. Comme l'a annoncé son créateur Hamish Steele, Dead End : Le parc du paranormal s'arrête elle aussi. Et la décision ne vient clairement pas de lui. "C'est avec le coeur lourd que je vous annonce que Dead End est terminé. Évidemment, nous n'avons jamais voulu ça. A vrai dire, nous avions même commencé l'écriture de la saison 3. Nous avons des scripts, des conceptions et des plans prêts. Il avait toujours été prévu de donner à ces personnages la fin qu'ils méritaient. Mais malheureusement, les pouvoirs en place n'en veulent plus" écrit-il sur Twitter.

>> Tiré d'une histoire vraie, ce film Netflix avec un chien avait tout pour être larmoyant et inutile mais il s'offre un vrai succès surprise <<