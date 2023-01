Netflix en danger ? La série la plus attendue de l'année et toutes les séries de HBO débarquent sur Prime Video

Prime Video prête à prendre le dessus sur Netflix

La domination de Netflix dans le monde du streaming est-elle sur le point de prendre fin ? Ce n'est pas impossible. Alors que les abonnés laissent de plus en plus éclater leur colère face aux différentes décisions stratégiques de la plateforme (annulation de séries dont l'histoire est encore en cours, augmentation des tarifs, fin du partage de compte gratuit...), la concurrence sort enfin les crocs, à commencer par Prime Video.

Tandis que la plateforme d'Amazon n'hésite plus à sortir le chéquier pour proposer des contenus ultra qualitatifs (poke Les Anneaux de Pouvoir), la variété de son offre (programmes sportifs, partenariats avec d'autres groupes comme Paramount+) semble convaincre de plus en plus le public de s'y intéresser.

Aussi, comme le révèle aujourd'hui JustWatch, Netflix - qui avait déjà perdu de nombreux abonnés en 2022, aurait également vu Prime Video lui passer devant aux USA en devenant le site de streaming le plus utilisé entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année passée. Le début du déclin ? Les voyants sont clairement au rouge pour Netflix, d'autant plus que le site de Jeff Bezos vient de passer à la vitesse supérieure en ce début 2023 en frappant un grand coup.

Amazon diffusera la série la plus attendue de 2023

La nouvelle a été officialisée ce jeudi 12 janvier, Prime Video vient en effet d'acquérir les droits de diffusion de LA série la plus attendue de l'année : The Last of Us. Adaptée par HBO de la célèbre saga de jeux vidéo, cette nouvelle fiction portée par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), est déjà unanimement applaudie et validée par la presse étrangère, qui la considère comme la meilleure adaptation jamais réalisée.

Aussi, sortez votre agenda et notez : là où HBO la diffusera chaque dimanche soir dès le 15 janvier 2023, c'est tous les lundis - à compter du 16 janvier, que The Last of Us sera proposée sur Prime Video en France, que ce soit en VF ou en VOSTFR. Un rythme hebdomadaire qui sera tenu pendant neuf semaines. Elle est pas belle la vie ?