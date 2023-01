Pas encore sortie, cette série obtient presque 100% de critiques positives, mais on ne sait toujours pas où la regarder en France

En attendant la production de la saison 2 d'House of the Dragon, HBO va continuer à nous en mettre plein les yeux avec une nouvelle série très attendue des fans. A l'instar de Paramount+ avec la franchise Halo, la chaîne américaine s'est en effet attaquée à l'une des sagas les plus emblématiques dans le monde du jeu vidéo : The Last of Us.

Un énorme budget pour The Last of Us

Le 15 janvier 2023, HBO débutera ainsi la diffusion de sa propre adaptation de l'oeuvre du studio Naughty Dog. Créée par Neil Druckmann & Craig Mazin, et portée par Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) et Anna Torv (Tess), cette nouvelle création originale fait partie des projets les plus importants de la chaîne sur lequel elle compte s'appuyer pour asseoir sa domination aux USA.

Pour preuve, la nouvelle a récemment été dévoilée, le budget qui a été accordé à l'équipe créative pour cette saison 1 composée de neuf épisodes était encore plus important que ceux de Game of Thrones durant ses cinq premières saisons. Le montant n'a pas été révélé, mais sachez que les coûts de production des aventures de Jon Snow, Daenerys & Cie étaient estimés entre 60 et 80 millions de dollars pour dix épisodes à chaque fois. Autant dire que le chéquier a été sorti pour donner vie à un univers post-apocalyptique crédible et à des Infectés terrifiants et non cheap.

La qualité avant la quantité

Autre motif d'espoir pour cette série : HBO ne devrait pas forcer l'équipe à étirer le concept en longueur afin de surfer sur un éventuel succès. Là où tout le monde a en tête l'horrible descente aux enfers qualitative de The Walking Dead qui a fait "la saison de trop" plusieurs fois, ou même la conclusion mal gérée de GoT une fois que la série avait dépassé les livres de George R.R. Martin, le showrunner Craig Mazin a promis qu'il souhaitait simplement adapter les deux jeux vidéo et ne pas en faire plus.

"Je n'ai aucunement l'envie de faire une série qui tourne en boucle indéfiniment, a-t-il a confié auprès de IndieWire. Quand on en arrive à quelque chose d'automatique, ça ne peut rien donner d'autre que quelque chose de stupide. Les conclusions représentent tout pour moi". Ouf.

La série est déjà validée avant sa diffusion

De quoi s'attendre à un résultat à la fois fidèle aux jeux vidéo, à la hauteur des émotions ressenties la manette en main et visuellement / narrativement bluffant et abouti ? La réponse est... oui. The Last of Us n'est pas encore diffusée aux USA, mais les premières critiques américaines sont en revanche déjà tombées et elles sont unanimes.

Résultat ? La série possède à ce jour un score exceptionnel de 97% chez Rotten Tomatoes, révélant à quel point elle est validée par tous. "C'est tout simplement la meilleure adaptation d'un jeu vidéo de tous les temps", assure Empire Magazine, tandis que ComicBook révèle que la série "peut être célébrée pour avoir réussi à briser la malédiction des adaptations de jeux vidéo". De son côté, Screen Rant vante le travail effectué en coulisses qui plaira à tout le monde : "The Last of Us est une épopée tentaculaire et émotionnelle qui capture à merveille l'esprit du jeu tout en développant le récit de manière surprenante et enrichissante".

Un point de vue partagé par Cody Leach, "La série apporte tout ce qu'un fan hardcore veut tout en mettant en place une aventure qui offrira aux nouveaux spectateurs une expérience tout aussi enrichissante et émouvante", mais également par Collider qui déclare : "C'est une réinterprétation phénoménale d'une histoire qui était déjà l'une des meilleures intrigues jamais racontées dans un jeu vidéo".

Des critiques extrêmement enthousiasmantes qui ne font qu'accentuer notre frustration. Maintenant qu'OCS a perdu son contrat avec HBO, on ne sait toujours pas où et quand The Last of Us sera diffusée en France. QUE QUELQU'UN SE DEPÊCHE D'AGIR !