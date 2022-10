House of the Dragon saison 2 : fausse mort, grosse manipulation... 8 théories sur la suite

Rien ne sera plus comme avant dans House of the Dragon. A la fin de la saison 1, Alicent (Olivia Cooke) a décidé de ne pas respecter le souhait de Viserys (Paddy Considine) de faire de Rhaenyra (Emma D'Arcy) la reine de Westeros. A la place, elle a fait couronner son fils aîné, Aegon (Tom Glynn-Carney). Mais alors que Rhaenyra semblait prête à ne pas entrer en guerre, Aemond (Ewan Mitchell) a provoqué la mort de l'un de ses fils, Lucerys (Elliot Grihault), croqué par un dragon.

Mais alors, que va-t-il se passer dans la saison 2 de House of the Dragon ? Alors qu'il faudra sûrement patienter jusqu'à 2024 pour le savoir, les fans ont déjà des idées et théories. Voici les plus populaires du moment.

1. Lucerys n'est pas vraiment mort

Et si Lucerys n'était en fait pas mort dans la dernière scène du final de la saison 1 de House of the Dragon ? C'est la théorie de certains fans qui pensent que le fils de Rhaenyra a en fait survécu à l'attaque de Vhagar, le dragon d'Aemond. Bon, on vous avoue qu'on est pas très certains de la possibilité de cette théorie. Si par miracle il avait échappé à la mort, Lucerys aurait quand même fait une énorme chute, limitant très fortement le pourcentage de survie.

2. La vengeance ultime

En assumant que Lucerys est bel et bien mort, les internautes ont déjà une idée de la personne qui pourrait le venger... et ce n'est pas sa mère ! Certains pensent que c'est sa promise, Rhaena (Phoebe Campbell) qui va faire payer Aemond. Il y a de quoi puisque le Prince a non seulement tué son fiancé mais aussi volé le dragon de sa mère.

3. Ce personnage va débarquer

Et si on n'avait pas encore vu l'un des personnages importants du livre de George R.R. Martin qui inspiré House of the Dragon ? Dans le roman Feu et Sang, Viserys et Alicent ont un 4ème enfant, Daeron, jamais mentionné dans la série. De nombreux internautes pensent qu'il arrivera en saison 2 et ils ont sûrement raison. L'auteur avait confié qu'il existait bien dans l'univers de la série mais qu'il n'y avait pas assez de temps pour l'inclure dans la première saison.

4. Une autre histoire d'inceste (parce qu'il n'y en avait déjà pas suffisamment)

Si, dans certaines séries, tout le monde couche avec tout le monde, dans House of the Dragon, les personnages couchent ensemble alors qu'ils sont de la même famille. On rappelle quand même que Daemon est l'oncle de Rhaenyra et qu'Aegon est marié avec sa soeur, Helaena (Phia Saban). Puisqu'on n'est pas à une histoire d'inceste près, une autre théorie du genre a fait surface sur les réseaux. Selon certains internautes, Aegon ne serait en fait pas le père des enfants qu'il a eu avec Helaena : c'est son frère Aemond qui serait le vrai géniteur.

Ils se basent sur plusieurs indices comme par exemple le fait que Aemond a dit plus tôt dans la série qu'il serait prêt à épouser sa soeur pour garder leur lignée pure. Mais ce n'est pas tout : certains pensent aussi avoir entendu l'un des bébés répondre par le mot "Aemond" alors qu'Alicent prononce le mot "père".