"On ne comprend rien" : les fans de House of the Dragon frustrés par les sauts dans le temps, mais ça devait être pire !

Après la fin désastreuse de Game of Thrones qui avait bien énervé le monde entier (enfin, la partie du monde qui regardait la série), HBO a tout misé pour le premier spin-off. Intitulé House of the Dragon, il nous transporte 172 ans avant la naissance de Daenerys (Emilia Clarke). Enfin, 172 ans au début de la série. Car depuis l'épisode 1, on a déjà eu droit à plusieurs sauts dans le temps. Comme par exemple, un saut dans le temps de six mois entre l'épisode 1 et l'épisode 2 puis un de 3 ans au début de l'épisode 3. L'épisode 6 allait encore plus loin.

Un saut dans le temps de 10 ans et changement d'actrices

Si vous n'aviez pas suivi les articles, vous avez peut-être été un peu paumés devant l'épisode 6 de House of the Dragon. Normal puisque ce nouvel inédit se déroule 10 ans après le mariage de Rhaenyra et Laenor. Oui, 10 ans ! Un saut dans le temps pas expliqué clairement dans la série qui a une autre conséquence : les interprètes de Rhaenyra et Alicent ont changé de tête ! Exit Milly Alcock et Emily Carey, elles sont remplacées par Emma D'Arcy et Olivia Cooke. Quant aux hommes ? Si Laenor change de visage, ce n'est pas le cas de Ser Criston ou bien de Daemon.

Avant le saut dans le temps :