Cette nouvelle série coûte encore plus cher que Game of Thrones à son époque, le résultat s'annonce fou

Quelques mois après l'adaptation d'Halo par Paramount+, c'est une autre franchise culte issue du monde du jeu vidéo qui va prochainement avoir le droit à sa propre série : The Last of Us. Annoncée depuis plusieurs années, c'est le 15 janvier prochain que HBO débutera enfin la diffusion de la saison 1, portée ici par Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles emblématiques de Joel Miller et Ellie Williams.

Une nouvelle série d'HBO encore plus chère que GoT

Un projet extrêmement attendu des fans (qui n'a malheureusement pas encore de diffuseur en France), qui semble être l'un des nouveaux chouchous de la chaîne américaine. Malgré un investissement très important sur House of the Dragon, le spin-off du Trône de Fer, les dirigeants - conscients de la popularité de la licence, ont encore une fois sorti le chéquier pour permettre à Neil Druckmann et Craig Mazin (les créateurs) de nous offrir le meilleur résultat possible.

Aussi, selon un article du New Yorker, The Last of Us aurait bénéficié d'un budget XXL pour donner vie à ce monde post-apocalyptique peuplé d'Infectés terrifiants et cauchemardesques à faire passer Vecna de Stranger Things pour un beau gosse à la Riverdale. Le magazine n'a dévoilé aucun chiffre précis, mais il a tout de même assuré : "La chaîne a accordé un budget qui dépasse chacune des cinq premières saisons de Game of Thrones".

Un vrai confort accordé aux équipes

Un signe de confiance énorme quand on sait que la série de David Benioff et D. B. Weiss était déjà, à son époque, l'une des plus chères de l'histoire. D'après les révélations faites au moment de sa diffusion, la saison 1 aurait coûté près de 60 millions de dollars, tandis que la saison 5 serait montée à près de 80 millions de dollars. Le tout pour, à chaque fois, seulement 10 épisodes... Autant dire que l'on ne devrait donc pas être très loin d'une enveloppe de 100 millions de dollars.

Or, quand on sait que la première saison de The Last of Us sera composée de seulement 9 épisodes, offrant à chacun d'entre eux une plus large part, on réalise bien l'exploit de cette nouvelle production et le confort accordé à l'équipe pour satisfaire autant les gamers que les téléspectateurs. On espère désormais que cet argent a véritablement été utilisé à bon escient à l'écran et n'a pas simplement été injecté dans les salaires du casting ou la promo du show...