Halo : le jeu vidéo adapté en série live-action, John-117 se dévoile dans un teaser

Quelques jours après la sortie de Call of Duty : Vanguard d'Activision et la mise en vente de la Definitive Edition de la trilogie GTA de Rockstar Games, c'est une autre franchise emblématique du monde du jeu vidéo qui fait parler d'elle aujourd'hui. La nouvelle a été confirmée ce lundi 15 novembre 2021, une série HALO va véritablement voir le jour.

Halo : la série enfin confirmée

Alors que ce projet était dans les cartons depuis de très nombreuses années, au point d'avoir finalement fait perdre espoir à de nombreux fans, la plateforme de streaming Paramount+ vient d'officialiser qu'une adaptation était finalement programmée pour 2022 sur nos écrans.

Au programme ? Tout comme les jeux vidéo, l'histoire se déroulera au 26ème siècle et nous plongera au coeur d'un conflit entre l'humanité et une race alien connue sous le nom de Covenant. En revanche, la série a logiquement été imaginée pour aller au-delà de la surface de son thème et nous promet ainsi - en plus de nombreuses séquences d'action intenses, des intrigues personnelles nettement plus développées qui prendront place dans des décors aussi riches que futuristes. Bref, attendez vous à plus d'épaisseur et de profondeur dans cet univers déjà épique.

Premier teaser avec John-117

Côté casting, il a été annoncé que c'est l'acteur Pablo Schreiber (Orange is the Black, American Gods) qui aura la lourde tâche de se glisser dans la peau du cultissime personnage Spartan John-117, tandis que Natascha McElhone (Californication, Designated Survivor) incarnera la Dr. Catherine Halsey, la créatrice de ces supersoldats. Enfin, c'est la petite anecdote qui devrait faire plaisir aux gamers, Jen Taylor sera de nouveau Cortana aka l'IA la plus avancée de l'histoire de l'humanité, rôle qu'elle tient déjà dans les jeux. Un clin d'oeil qui devrait faire le bonheur de tout le monde.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'est encore connue concernant les 9 épisodes qui composeront cette saison 1, mais un premier teaser a déjà été dévoilé. Ne vous attendez pas à de grosses révélations, on y retrouve principalement John-117 de dos en train de s'équiper. Malgré tout, l'ambiance particulière se fait déjà ressentir et on a plutôt hâte de découvrir le reste de cet univers.