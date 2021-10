GTA The Trilogy - Definitive Edition : dates de sortie, prix et premières images dévoilés

La franchise GTA remasterisée

Vous attendez avec impatience GTA 6, le nouvel opus de la franchise ? Pas de chance, il faudra (pour le moment) vous contenter de Grand Theft Auto The Trilogy - Definitive Edition. Ce vendredi 22 octobre 2021, Rockstar a en effet officiellement annoncé la sortie prochaine de cette compilation qui réunira les cultissimes jeux GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas.

Un projet inutile ? Au contraire. On peut le découvrir dans une bande-annonce étonnante et kiffante, l'équipe du studio a tout donné pour offrir une seconde jeunesse à ces épisodes emblématiques de la franchise à travers une remastérisation de qualité. Ainsi, préparez-vous à des graphismes nettement retravaillés, des effets de lumières remis au goût du jour et nettement plus immersifs, à une physique améliorée portée par un nouveau moteur et, belle surprise, à un gameplay revisité. Rien que ça.

Dates de sortie connues, prix dévoilé

Bien évidemment, tout ce travail réalisé sur cette trilogie aura un coût. D'autant que les versions sur consoles Next Gen pourraient bénéficier en plus d'une résolution en 4K et d'un framerate à 60FPS. De fait, préparez psychologiquement votre banquier, il vous faudra dépenser 59.99€ pour acheter cette Definitive Edition, qui sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch. Dates de sortie prévues ? Le 11 novembre 2021 pour le coffret dématérialisé et le 7 décembre 2021 pour le coffret physique. Parfait pour Noël...

Enfin, petit bonus qui devrait également faire le bonheur des gamers, sachez que GTA 3 Definitive Edition sera proposé dans le Playstation Now, tandis que GTA San Andreas Definitive Edition sera proposé dans le Xbox Game Pass. De beaux cadeaux pour les abonnés.

En attendant, on vous laisse apprécier les images de cette remastérisation totalement folle !