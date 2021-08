GTA III, Vice City et San Andreas de retour cette année en version remasterisée avant GTA 6 ?

Retour en arrière pour la saga GTA

Vous attendez avec impatience la sortie de GTA VI ? Pas de chance, Take-Two (maison-mère de Rockstar Games) semble avoir d'autres plans pour le futur proche (pour rappel, la date de sortie de GTA 6 semble avoir été repoussée à 2024, voire 2025...). A en croire la rumeur du moment, la franchise pourrait en effet revenir sur nos consoles et PC avec... d'anciens épisodes cultes.

Ainsi, 8 ans après la sortie de GTA V, ce sont finalement GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas qui pourraient (re)débarquer "à l'automne prochain". D'après les informations de Kotaku, "Rockstar Games pourrait remastériser ces 3 jeux devenus des classiques de Grand Theft Auto". Et à la surprise générale, même la Nintendo Switch - qui aura le droit à une nouvelle version OLED cette année, pourrait être concernée par ce retour en arrière.

Une remasterisation des jeux cultes en préparation

L'intérêt du studio avec un tel move ? En plus de faire exploser son compte en banque avec des recettes qui pourraient directement servir au financement de GTA 6 qui semble difficile à produire, la remasterisation de ces jeux devrait surtout permettre aux développeurs de réellement tester les capacités / limites de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, les consoles nouvelle génération, avec de tels univers. Et pour cause, c'est la technologie "Unreal Engine" qui devrait être utilisée pour l'occasion. Un test grandeur nature qui semble avoir été opté pour éviter le moindre fail / tout risque de déception au lancement du prochain épisode.

Concernant le résultat à espérer vis-à-vis de cette remasterisation, les sources de Kotaku se montrent particulièrement optimistes. Après avoir teasé "un mélange d'anciens et nouveaux graphismes", ces dernières ont laissé entendre que l'UI des jeux "sera également mis à jour" tout en conservant un style à l'ancienne. En effet, si aucun détail sur le gameplay n'a encore été dévoilé, Rockstar Games souhaiterait avant tout "rester le plus fidèle possible à l'époque PS2 de ces jeux GTA". Traduction : ces jeux seront jouables comme avant, mais en un peu mieux.

Pour rappel, GTA 5 va également sortir dans les mois à venir sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Trop de nostalgie tue la nostalgie, non ? Vivement de la nouveauté !