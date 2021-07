Switch OLED : Nintendo dévoile la nouvelle version de sa célèbre console, voici ce qui change

La Switch OLED dévoilée par Nintendo

Avant de partir en vacances cet été, Nintendo vient de lâcher une petite bombe. Ce mardi 6 juillet 2021, la célèbre entreprise de jeux vidéo a en effet annoncé le lancement prochain de la petite soeur de la Switch : la Nintendo Switch OLED.

De quoi s'agira-t-il ? Contrairement aux rumeurs (et espoirs des gamers), il ne s'agira pas d'une version pro de la célèbre console, mais d'une version 2.0 de la précédente. Ainsi, au lieu d'une expérience en 4K et d'un moteur plus puissant, c'est un "écran OLED plus grand [7 pouces contre 6,2 pouces, ndlr] aux couleurs intenses et aux contrastes élevés" qui a été privilégié par le constructeur. De quoi permettre aux joueurs qui ne jurent que par le côté portable de la Switch d'améliorer leur expérience à travers des graphismes plus vibrants et immersifs, malgré une résolution qui restera identique (1280x720).

De petites améliorations apportées

Mais ce n'est pas tout, d'autres petites améliorations ont également été apportées pour l'occasion. Parmi elles, la Switch OLED - qui aura le droit à "64 Go de mémoire interne", pourra désormais compter sur un "large support ajustable pour le jeu en mode sur table", ce qui nous permettra de jouer dans différentes positions, le tout porté par des "haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades". Enfin, la nouvelle station d'accueil sera de son côté composée d'un "port Ethernet pour un jeu en ligne stable", qu'il sera possible d'acquérir en solo pour l'utiliser avec la version plus ancienne de la console.

Mise en vente à partir du 8 octobre 2021 - tout comme le jeu Metroid Dread, pour un prix estimé à 350$, la Switch OLED sera disponible à son lancement en deux coloris : le classique bleu/rouge néon, et une version blanche. Néanmoins, rassurez-vous, toutes les précédentes manettes Joy-Con seront bien évidemment compatibles avec ce modèle.

Cette Switch OLED va-t-elle permettre à Nintendo d'exploser de nouveaux records après une année 2020 incroyable ? Cette version met-elle réellement fin aux rêves d'une version pro ? A suivre...