Call of Duty - Vanguard : Michou, Domingo, Just Riadh... marathon de lives pour la sortie du jeu

La date est désormais connue de tous les gamers, c'est le vendredi 5 novembre 2021 que le jeu Call of Duty : Vanguard - le dernier opus de la franchise d'Activision, sortira enfin sur toutes les consoles. Et afin de fêter cet événement, Michou, Domingo et de nombreux autres streamers ont prévu quatre soirées de lives immanquables.

4 novembre 2021 : un avant-goût épique

Afin de nous mettre dans l'ambiance, Maxildan, Xari, Jiraya, Rivenzi, Lowan et Kao nous attendent ainsi sur LeStream dans une émission spéciale intitulée LeBriefing de 18h30 à 20h25. Au programme ? Les streamers se confieront notamment sur le gameplay de Call of Duty : Vanguard et leurs attentes vis-à-vis du jeu.

Puis, dès 20h30, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Michou. L'actuel candidat de Danse avec les stars ne va pas montrer en exclu une nouvelle chorée apprise avec Elsa Bois, mais il va tout simplement tester le jeu en avant-première aux côtés de Inoxtag mais également de nombreux guests (du très lourd !). L'occasion parfaite de pleinement découvrir ce nouvel univers et les différents modes qui seront proposés. A noter d'ailleurs que ce live se terminera par une petite surprise musicale...

Enfin, sachez qu'un autre live sera dans le même temps organisé du côté de Twitch. Et cette fois-ci, c'est Domingo qui sera aux commandes de cette soirée exceptionnelle. Lui aussi sera entouré de nombreux guests (Xari, Mr Poulpe et un sportif de renom à découvrir pendant le direct) et s'aventurera avant tout le monde sur les nouveaux terrains de jeu imaginés par Activision.

5-6-7 novembre : Play Time

Dès le lendemain, jour de sortie mondiale de Call of Duty : Vanguard, préparez-vous à un marathon de lives aussi fous que passionnants sur Twitch. Au programme ? De 19h à 21h, Laink et Terracid feront le show en testant le jeu en direct. Puis de 20h30 à 22h30, ce sont Amine et Billy qui prendront la relève.

Mais ce n'est pas tout, le 6 novembre retrouvez Prince et Just Riadh pour de nouvelles surprises, tandis que Laink et Terracid clôtureront cette semaine exceptionnelle de 20h30 à 22h30 sur leur propre chaine afin de nous en mettre plein les yeux avec leurs manettes.

Hypé par ces soirées ? Rendez-vous sur Vanguardradio pour tout savoir et ne rien louper. Call of Duty : Vanguard sortira le 5 novembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X|S.