Tiré d'une histoire vraie, ce film Netflix avec un chien avait tout pour être larmoyant et inutile mais il s'offre un vrai succès surprise

Le top 10 Netflix est toujours plein de surprises. Si certains vieux films ressurgissent parfois, cette fois-ci, c'est un tout nouveau film qui semble faire fureur. Chien perdu est resté à la deuxième place du top 10 tout le week-end. C'est une grosse surprise car le scénario a tout d'une comédie dramatique déjà vue et revue.

Une histoire de chien disparu... et malade

Chien perdu raconte l'histoire de Fielding, un étudiant qui adopte un chien pour se sentir moins seul. Après ses études, il retourne vivre chez ses parents, avec Gonker, son chien atteint d'une maladie grave. Un jour, Gonker disparait. Fielding et son père se lancent alors dans une aventure pour retrouver le chien et lui donner ses médicaments avant qu'il ne meure.

Une chose est sûre, ce mélange de comédie et tragédie risque d'en faire pleurer plus d'un. Réalisé par Stephen Herek, réalisateur des 101 Dalmatiens, le film plonge les spectateurs dans une histoire de famille émouvante et se donne toute les chances de plaire aux fans d'animaux.

Inspiré d'une histoire vraie

Le plus surprenant, c'est que Chien perdu n'est pas une simple fiction. Gonker a bel et bien existé et a bien disparu pendant plusieurs jours. Cette histoire s'est déroulée au début des années 2000 et a donc été réécrite pour être plus actuelle. Dans le film, Fielding et ses parents partent à la recherche de Gonker sur les réseaux sociaux, en plus du sentier des Appalaches en Virginie. Une petite différence qui ne change pas vraiment l'aventure vécue par la famille. En revanche, l'histoire originale est un peu plus glauque puisque l'homme qui recherchait son animal de compagnie se l'était procuré suite à plusieurs drames, dont la perte d'un enfant et une rupture avec sa petite amie.

Quoi qu'il en soit, Chien perdu est en tout cas une réussite pour Netflix et la preuve qu'une comédie sans grande star peut toucher le public, contrairement à certaines grosses production à gros budget qui font des flops. Chien perdu est le film parfait à regarder sous un plaid, avec une boîte de mouchoirs pas loin.