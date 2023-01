Un animal tué sur le tournage ? Un film d'action culte de Netflix au coeur d'un vrai scandale en Italie

En 2018, Michael Bay s'est offert un petit séjour en Italie afin d'y filmer 6 Underground, l'un des premiers gros blockbusters de Netflix. A cet effet, et comme c'est régulièrement le cas avec ses projets, le réalisateur avait carte blanche afin de nous offrir le résultat le plus épique et explosif possible. On se souvient notamment d'une vidéo filmée sur le plateau qui dévoilait à quel point le réalisateur était prêt à tous les risques pour obtenir LA séquence nécessaire.

Accident mortel sur le tournage de 6 Underground ?

Or, c'est justement ce côté borderline qui fait aujourd'hui polémique. Selon les informations de The Wrap, Michael Bay est aujourd'hui accusé de maltraitance animale. Durant le tournage de 6 Underground - porté par Ryan Reynolds, il aurait été négligent sur la sécurité et les précautions à prendre sur le plateau, ce qui aurait causé la mort... d'un pigeon.

A en croire une source du média américain, un volatile aurait en effet été tué au milieu d'une prise dans les rues de Rome, percuté/écrasé accidentellement par une sorte de remorque. Un témoin de la séquence aurait notamment pris une photo avant de la faire parvenir aux autorités locales. Une façon de faire étonnante ? Pas vraiment. Il faut savoir que les pigeons sont considérés comme une espèce protégée en Italie et qu'il existe une loi qui rend illégal de blesser, tuer ou capturer de tels oiseaux. Ils sont également protégés par une autre loi Européenne.

Michael Bay dément cette histoire folle de pigeon

Autant dire qu'il s'agit d'une affaire prise très au sérieux par nos voisins, ce qui commence à agacer Michael Bay. Jugé responsable de ce supposé accident du fait de son rôle de réalisateur sur ce tournage pour Netflix - même s'il n'était pas aux commandes du véhicule incriminé, le cinéaste se bat depuis des années pour faire entendre son innocence et la manipulation derrière cette accusation.

"Je suis un fervent défenseur de la cause animale, a-t-il rappelé à The Wrap. Aucun animal impliqué dans la production n'a été tué ou blessé. Ni sur aucune autre de mes productions lors de ces 30 dernières années". Michael Bay l'a ensuite révélé, il s'agirait en réalité d'une affaire montée de toutes pièces par une personne malintentionnée : "Nous avons des preuves vidéos très fiables et une multitude de témoins, ainsi que des agents de sécurité qui nous innocentent de cette accusation et réfutent cette photo d'un paparazzi qui a monté une fausse histoire".

A l'heure actuelle, il est encore difficile d'imaginer la suite de cette affaire qui s'éternise tant les deux côtés campent sur leur position. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le réalisateur est prêt à tout risquer pour faire entendre sa version face à la justice. Il l'a confié à The Wrap, les autorités italiennes lui auraient déjà offert la possibilité de régler cette polémique à l'amiable en payant une amende, mais il a préféré décliner la proposition en estimant qu'il était hors de question pour lui de plaider coupable d'avoir blessé un animal.