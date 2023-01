Netflix : ce film interdit au moins de 18 ans est le gros succès surprise du moment

Des fans nostalgiques

Sur Twitter, les personnes qui ont revu le film sont surtout nostalgiques des films d'horreur de l'époque. En 2003, Détour Mortel avait plutôt bien été accueilli par la presse et moyennement par les spectateurs, il a la note de 2,9/5 sur Allociné. Certains sont ravis d'y retrouver Eliza Dushku, qui joue Faith dans Buffy.



Ce succès inattendu va peut-être motiver Netflix à ajouter les deux suites de ce premier film, Dead End et Left for Dead, sortis en 2007 et 2009. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent aussi tenter d'ajouter les préquelles, Origines Sanglantes (2011) et Les Liens du Sang (2014) ou même le reboot sorti en 2021, Détour mortel : La Fondation.