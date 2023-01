Le film qui a provoqué des malaises et fait vomir les spectateurs américains est enfin dispo en France, oserez-vous le voir ?

Le film qui avait choqué l'Amérique, Terrifier 2, est enfin arrivé en France. En octobre 2022, des scènes d'horreur se sont produites dans les salles de cinéma : vomissements, malaises et appels aux secours étaient fréquents. Il avait créé une vraie polémique à cause de scènes très gores qui semblent plus vraies que nature.

Des scènes très violentes

Terrifier 2 raconte l'histoire d'Art, un clown tueur (oui encore) qui a été ressuscité un soir d'Halloween et qui est à la recherche de ses prochaines victimes. Il tombe sur une adolescente et son petit frère et va s'amuser à les traumatiser. Si le scénario ressemble à n'importe quel film d'horreur, celui-ci serait impressionnant grâce à ses effets spéciaux réalistes.

Malgré son budget ridicule, le film contient des scènes très violentes et sanglantes qui ont traumatisé beaucoup de spectateurs. Les meurtres s'enchaînent, allant du dépeçage d'une femme encore vivante à des coups de poignard dans les parties intimes, tout est montré.

Une suite prévue ?

Le film est donc la suite de Terrifier, qu'il est conseillé de regarder avant pour se rendre compte de la violence des scènes. Le producteur a d'ailleurs conseillé aux personnes les plus sensibles d'être très prudentes si elles veulent regarder Terrifier 2, car il a été créé pour faire concurrence au précédent.

Le film est interdit aux moins de 16 ans en France, chose qui a beaucoup surpris vu les réactions des spectateurs américains. En plus, ces derniers n'en ont pas fini avec cette saga, un troisième film est déjà prévu, reste à voir s'il sera aussi gore que celui-ci. Terrifier 2 est dispo dans les salles de cinéma françaises depuis le 11 janvier, n'oubliez pas votre sac à vomi avant d'aller le voir.