Le film d'horreur qui a traumatisé les États-Unis avec ses scènes gores arrive en France, ça va saigner en 2023 !

En octobre 2022, nous avons de nouveau assisté à l'un de ces faits divers qui, de temps en temps, font la une des médias spécialisés et devant lesquels nous, amateurs des films d'horreur les plus extrêmes, bavons sans pitié. Un film sorti aux USA faisait s'évanouir et même vomir les gens en salles. Quel meilleur leurre pour le spectateur en quête de sensations fortes, celui qui se vante d'avoir vu au cinéma les atrocités les plus extrêmes et n'a jamais eu mal au ventre ?

Un festival de sang et de tripes

Le film, réalisé par un véritable artisan du film d'horreur, Damien Leone, était une suite. Il s'appelle Terrifier 2 et met en vedette un personnage qui promet d'être une nouvelle icône du cinéma d'horreur au niveau de Jason Voorhees ou Leatherface : Art le clown. En 2016, le premier film Terrifier est né, un film B comparable avec ces titres bon marché des années 80 et 90 (ceux qui ne sortaient pas au cinéma) qui mettaient l'accent sur les scènes sanglantes, sans trop se soucier de l'histoire et ne voulant qu'une chose : choquer le spectateur. Amputations, éviscérations et toutes sortes d'atrocités diverses sont réunies dans Terrifier, un film qui, bien que brut, était assez appréciable, surtout pour ceux d'entre nous qui avaient grandi avec l'ultragore allemand.

Terrifier 2 arrive en France

Après le buzz du film aux US, ce sont les spectateurs français qui pourront bientôt découvrir Terrifier 2 sur grand écran. Le film sort le 11 janvier 2023 en France. Terrifier 2 se déroule un an après les terribles événements racontés dans le premier volet. Désormais, le clown affronte Sienna (Lauren LaVera), une jeune accro au cosplay, et son frère Jonathan (Elliott Fullam), particulièrement obsédé par le méchant. Sienna travaille sur son nouveau costume, conçu par son défunt père et la transformant en une guerrière qui use de son épée et de la sorcellerie. Un monde cauchemardesque, qui voyage entre fantasme et réalité, assiste à la confrontation entre Sienna et Art.

Aux US, les critiques sont tombés sous le charme de ce film qui dure quand même 140 minutes, durée assez rare pour ce genre. IGN a par exemple écrit que "Damien Leone orchestre un extrémisme sensationnel du 'slasher' (...) les fans de gore vont adorer". De son côté, le site Dread Central précise que le long métrage "reprend tout ce qui a rendu le premier film incroyable et l'améliore. Les fans d'horreur doivent le voir".

Va-t-il aussi traumatiser les spectateurs en France ? Rendez-vous d'ici quelques semaines pour le savoir !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.